Пилите, Вова, пилите 1 Владислав Гирман, «Деловая столица»

11.05.2023, 14:59

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Как друг Путина лишил Россию ядерной дубины.

На 9 мая российский диктатор Владимир Путин попробовал, как любят кичиться россияне, «повторить» — и не только ракетные удары по Украине, но и традиционный парад победобесия. «Повторить» оба элемента российской мифологии не получилось: все ракеты над Киевом были сбиты, а сам парад в этом году выглядел крайне плачевно – продолжительностью всего 45 минут, без воздушной части и «топовой» продукции российского ВПК, за исключением разве одного танка на параде – Т-34 (и то, вероятно, из выкупленной у Лаоса партии). Очевидно, из-за потерь, которые Кремль пытается скрыть.

Не смогли у Путина и придумать ничего нового и для выступления перед публикой. Спич получился нетрадиционно коротким — 10 минут, но в смысле тезисов традиции было соблюдено: ненавистный Запад «провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности» (это особенно смешно слышать от разведенного старика Кабаева, практически не общающегося ни с детьми, ни с внуками), на Россию напали, народ Украины — заложник врагов России.

Все так же Путин угрожал супостатам неотвратимой местью в виде вундерваффе — и именно для этого, очевидно, по Красной площади таскали контейнеры от МБР «Ярс». Но если «Ярсы» так же неуязвимы для натовских противоракетных систем, как гиперзвуковой «Кинжал», сбитый над Киевом, то Кремлю следует начать думать о мирной дефедерализации России до исторических границ Московии.

Впрочем, даже без распространенных в последнее время предположений по поводу никчемного состояния российского ЯО, есть основания полагать, что этот инструмент шантажа США и ЕС вероятно не будет эффективным, ведь буквально за два дня до «парад победобесия» в Москве в СМИ попала информация о том, что сеть российских систем предупреждения о ракетном нападении (ПРН) и контроле космического пространства (ККП) — РЛС «Воронеж» — де-факто не работает.

Шило на мыло

Начавшееся в 50-х гг. прошлого века распространение межконтинентальных баллистических ракет актуализировало и разработку систем обнаружения ракет противника. С этой целью конструкторские бюро СССР создали ряд РЛС, среди которых «Дунай-2», ЦСО-П (на базе этой системы были созданы «Днестр» и «Днестр-М»), «Днепр» и «Дарьял». Последние вводились в эксплуатацию в 70-80-х гг. и образовывали систему, мониторившую воздушное пространство над Европой, Средиземноморьем, Центральной Азией, Ближним Востоком на расстоянии 4-6 тыс. км.

С крахом СССР перед Москвой возникла проблема сохранения контроля на этими направлениями, которую она стремилась решить соглашениями об аренде РЛС. И не всегда удачно.

Например, Латвия, где у поселка Скрунда были расположены сразу три таких системы — «Дарьял-УМ», «Днестр-М» и «Днепр», россиянам отказала. Благодаря этим РЛС СССР мог фиксировать пуски ракет на полигонах в шведской Кируне и «Анне» в Норвегии, а «Дарьял» вообще «видел» еще и Гренландию и часть канадского побережья. С отказом Риги Россия потеряла северное направление. Вплоть до 2006 г., когда под Санкт-Петербургом была введена в эксплуатацию новая РЛС «Воронеж-ДМ». Впрочем, ее эффективность уже под вопросом, но к этому вернемся позже.

Еще одна РЛС «Дарьял» действовала на территории Азербайджана — в Габале, и отвечала за центральноазиатское направление. В отличие от Риги, Баку разрешил россиянам пользоваться этой системой без юридического оформления, но только до 2012 г., когда, собственно, истек срок ее эксплуатации. Москва стремилась все равно сохранить контроль над Габалинской РЛС, за аренду которой ежегодно платила $7-8 млн, $15 млн – за коммунальные услуги, и в общей сложности $50 млн – уходило на поддержку инфраструктуры и материально-техническое обеспечение персонала. Однако власти Азербайджана требовали повышения платы, в том числе и из-за ущерба окружающей среде, сначала до $15 млн, а затем до $300 млн, что очень похоже на решение избавиться от россиян в принципе. Что Москва и сделала в 2013 г., а после компенсировала потерю, опять-таки построив РЛС «Воронеж» в Краснодарском крае.

Приблизительно тогда же Москва частично потеряла доступ к РЛС на территории Украины, а собственно под Мукачево, где расположен РЛС «Днепр». Еще одна – во временно оккупированном Севастополе. И также возле Мукачево строили более продвинутую «Дарьял», но ее строительство было остановлено.

После распада СССР, в 1992 г., Москва и Киев подписали 15-летнее соглашение о совместном использовании – Россия продолжала получить информацию с этих систем, которая шла в Главный центр СПРН в Солнечногорске-7. За это Москва платила Киеву, по разным данным всего лишь $0,8-1,5 млн, то есть фактически Украина содержала для РФ эти системы, ведь средств из РФ хватало всего на 20% расходов на их содержание. Когда в 2006 г. Киев потребовал увеличения платы, Москва через два года ответила денонсацией соглашения о средствах СПРН и СККП. С 2009 г. Украина не передавала данные России. Мукачевская РЛС перестала работать в том же году.

Что касается севастопольской, то после вторжения в Крым РФ обещала ее модернизировать, но вскоре вместо нее решили построить новую РЛС «Яхрома». А в 2021 г. стало известно об одобрении проекта создания до 2024 г. во временно оккупированном Севастополе РЛС «Воронеж» вместо «Днепра».

Пилите, Вова, пилите

РЛС «Воронеж» возводятся по периметру РФ с акцентом на ее западную часть с 2005 г. Ответственные предприятия — АФК «Система» и АО «РТИ», принадлежащие Владимиру Евтушенкову, являющемуся представителем близкого окружения Путина. Ну, по крайней мере, насколько это возможно при текущей самоизоляции российского диктатора.

Конечно, как и любой кошелек и человек российского криминализированного президента-чекиста, Евтушенков не отказался от возможности заработать на военных контрактах. Они щедро финансировались российским режимом, руководство кормили вундервафлями, а в итоге все закончилось утилизацией «аналоговнетной» техники на территории Украины. Видимо, это и повлекло массовые загадочные смерти российских конструкторов и оружейников за время полномасштабного вторжения.

Здесь мы и подошли к вышеупомянутой информации о никчемности РЛС «Воронеж».

7 мая проект «ВЧК-ОГПУ» анонсировал уголовное дело из-за коррупции во время модернизации СПРН и СККП путем установления и ввода в эксплуатацию РЛС «Воронеж», каждая из которой стоила российскому бюджету около 20 млрд рублей (до вторжения).

Компании Евтушенкова нашли золотую жилу – вместо действительно рабочих и защищенных западных транзисторов для РЛС они скупали дешевые компоненты реальной стоимостью в несколько центов и с ценником на «выходе» в несколько сотен долларов за каждый.

И, что самое важное, эти компоненты привели к тому, что РЛС работают нестабильно. В системах ПРН есть большие дыры, достаточные для проникновения без реагирования российских систем ПРО/ПВО.

Похоже, теперь мы имеем еще одно объяснение плохой работы российской ПВО, которая не способна на 100% защитить ни важные объекты на оккупированных украинских территориях, ни на территории РФ. Но здесь имеется несколько более значительный момент: нестабильная работа СПРН свидетельствует о том, что Москва на самом деле не способна больше размахивать своей ядерной дубиной, ведь в случае применения ТЯО и соответствующего решения ядерных стран нивелировать российскую угрозу, очень вероятно, что им это удастся без особого труда. За что Путин может благодарить своего друга Евтушенкова.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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