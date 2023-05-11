В центре Минска продаются квартиры с шикарным видом на город 1 11.05.2023, 15:02

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Как они выглядят и сколько стоят.

Этот дом в районе Золотой Горки можно справедливо назвать элитным. Несмотря на то, что проектировали его больше десяти лет назад, он до сих пор остается современным: качественные материалы, нестандартные планировки, отличные виды из окон, расположение. Realt показал двенадцатиэтажку от застройщика «Макроинжиниринг» и рассказал, какие квартиры тут продаются.

До проспекта Независимости — меньше километра

Даже если вы часто гуляете в районе Золотой Горки, на этот дом могли не обращать внимания. Снаружи это лаконичная многоэтажка, которая привлекает разве что высотой, яркими вставками и круглыми окнами. Вокруг — обжитой квартал со старыми домами и много зелени. Дом по адресу переулок Горный, 8 появился в 2019 году, построила его компания «Макроинжиниринг», а проектировать здание начали почти за десять лет до этого. Раньше здесь были частный домик с огородом и общежитие хлебозавода.

Дом стоит на возвышенности, а подпорная стенка по контуру дома создает естественный барьер, но не отсекает его от квартала, а лаконично вписывает здание в сформированную среду. Вокруг — благоустроенная территория, деревья. Есть детская площадка.

Переулок Горный совсем небольшой: здесь всего несколько домов. До проспекта Независимости меньше километра, достаточно близко трамвайные пути. Но ни гул проспекта, ни шум трамваев не слышны на Горном. Дом находится между станциями метро «Площадь Победы» и «Площадь Якуба Коласа». До каждой из станций чуть больше километра или около 15 минут пешком. До Комаровки — около получаса.

Район застраивался несколько десятилетий назад, здесь полностью сформирована инфраструктура: в шаговой доступности есть школа, детский сад, музыкальная школа, бассейн, баня, пекарня, филармония.

1 400 долларов за «квадрат» в трешке

В двенадцатиэтажном доме один подъезд. На входе сидит консьерж. Ремонт в подъезде выполнен в темных люксовых тонах. Отделочные материалы, входные двери, почтовые ящики — все выдержано в единой стилистике. На полу и стенах уложена итальянская плитка. Прямо у входа большое полотно, на котором изображена балерина.

Всего в доме 79 квартир, по 6−7 на этаже. Номера квартир, в которые уже заселились жильцы, подсвечиваются, в свободных подсветка не горит. В большей части квартир уже закончен ремонт, поэтому в доме тихо и спокойно. Свободными остались около 20 квартир на разных этажах.

Есть однушки, двушки, трешки и четырехкомнатные квартиры. Цена зависит от этажа и площади. Например, в двушке на четвертом этаже «квадрат» обойдется в 1700 долларов, трешку на втором можно купить по цене 1400 за «квадрат», а на 10-м метр будет стоить больше 2 000 (расчет в белорусских рублях по курсу НацБанка). Некоторые покупают по две квартиры, чтобы объединить их в одну.

Планировки в квартирах нестандартные. Например, в трешке есть возможность оборудовать целых три санузла. Те, кому столько не нужно, в одной из комнат могут сделать гардеробную.

Интересная особенность трехкомнатных квартир — большое окно в ванной. Когда проектировали дом, партнером выступал дизайнер из Италии. Именно он считал, что в большой квартире должно быть окно в ванной, чтобы можно было лежать и наслаждаться красивым видом.

Виды, кстати, отдельная тема. С окон и лоджий открываются шикарные городские пейзажи. До Комаровки и известных домов-кукуруз на Хоружей, кажется, совсем рукой подать. А если присмотреться, можно увидеть даже дома в Малиновке.

На лето здесь не отключают горячую воду

Дом энергоэффективный, теплопотери сведены к минимуму: летом здесь не жарко, а зимой не холодно. А еще недавно в районе реконструировали тепловые сети и летом уже второй год не отключают горячую воду.

В доме есть двухэтажный подземный паркинг на 80 машиномест, а во дворе — гостевая стоянка на 19 машин. В подземном паркинге можно заряжать электрокары. Хоть дом и проектировали больше десяти лет назад, он до сих пор остается современным и его можно смело отнести к разряду элитных.

Какие квартиры здесь продаются?

Сейчас в базе Realt есть больше двадцати квартир в доме на Горном. Самые дешевые — однушки площадью 50 «квадратов». Они стоят около 108 тысяч долларов. Есть варианты на 9 и 10 этажах. Двухкомнатные квартиры площадью около 80 квадратных метров есть на 4 и 10 этажах. Цены — около 130 тысяч долларов. Трехкомнатная квартира площадью в 100 квадратных метров обойдется примерно в 220 тысяч долларов. Площадь четырехкомнатных квартир — 125 «квадратов». Цены стартуют от 211 тысяч долларов. Все квартиры продаются со строительной отделкой.

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