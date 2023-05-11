ВСУ пошли в атаку и захватили позиции россиян под Бахмутом 11.05.2023, 15:15

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Показано видео боя, после которого бежала 72-я бригада РФ.

Украинские воины из 3 ОШБ опубликовали фрагмент атаки на позиции. где разместились подразделения 72-й омсбр армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атака украинских бойцов вблизи Бахмута была успешной. Воины отмечают, что враг понес значительные потери.

«Под прикрытием огня бойцы 2-го бата Третьей штурмовой бригады атакуют позиции, где расположились подразделения 72-й омсбр России. Один из этапов того же штурма – в этом видео. Результат боя: 13 оккупантов - «двести»; 25 окупантов - «триста»; Несколько складов с БК врага – уничтожены. И это только первый день операции. Продолжение следует», - говорится в комментарии к видео.

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