Станут как новые: назван способ отбелить самые грязные носки 5 11.05.2023, 15:29

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Вы будете довольны результатом.

Носки - это предмет одежды, который загрязняется очень быстро. Даже после классической стирки восстановить их первоначальную белизну всегда непросто.

Проверенными методами сделать носки, как новые поделились эксперты издания Sante Plus.

Как вернуть белизну грязным носкам?

В отличие от цветных носков, на белых носках хорошо видна грязь. И даже после свежей стирки некоторые стойкие пятна не исчезают полностью.

В частности, есть необычный способ их стирки, но все же очень действенный. Вы будете очень довольны результатом. Секрет кроется вот в чем: носки нужно предварительно тщательно замочить в специально приготовленном растворе, прежде чем загружать их в стиральную машину.

Как приготовить этот раствор?

В кастрюлю налейте воду, добавьте два нарезанных лимона и доведите до кипения. Как только вода начнет остывать, замочите в ней грязные носки. В идеале оставьте их так на 1-2 часа, чтобы раствор хорошо впитался. Затем постирайте носки в машине, как обычно. Они станут как новые!

Также есть еще один способ вернуть белизну носкам.

На этот раз вы должны использовать пищевую соду или уксус. Оба являются ценными домашними союзниками с мощными свойствами удаления пятен и отбеливания.

Смешайте немного пищевой соды с водой, пока не получите густую пасту. Затем натрите носки этой смесью. Оставьте их на 20-30 минут, чтобы паста могла эффективно воздействовать на грязь. Затем постирайте носки как обычно в машине. После стирки они будут очень чистыми, без малейших пятен и удивительно белыми.

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