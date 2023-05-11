Сербия откажется от идеи выдачи гражданства россиянам по упрощенной процедуре 11.05.2023, 15:43

Подобные меры угрожают безопасности ЕС.

Власти Сербии хотят отказаться от планов выдавать паспорта гражданам России и другим иностранцам, прожившим в стране хотя бы один год. Это произошло после предупреждения Евросоюза о том, что подобная практика может быть не одобрена в Брюсселе. Об этом сообщает Financial Times.

Соответствующий проект закона был предложен правительством Сербии в апреле.

Документ предусматривает, что иностранным гражданам, работающим в местных компаниях или занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью, достаточно будет всего один год временного проживания в стране, чтобы они смогли получить сербский паспорт.

Financial Times пишет, что в Евросоюзе полагают, что подобные меры угрожают безопасности объединения.

«Если предоставление гражданства будет считаться повышенным риском для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен», - заявили в Еврокомиссии.

После этого представитель правительства Сербии сказал, что проект закона был простым предложением и даже не планировался к рассмотрению.

FT сообщает, что в российских социальных сетях активно обсуждалось возможное новшество, что упростило бы гражданам РФ процесс эмиграции в Сербию.

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