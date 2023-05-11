Проект для души: минчанин построил машину мечты за $12 тысяч 5 11.05.2023, 15:54

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Доставили авто из жаркого Техаса.

Женя построил машину своей мечты. Купил битый Ford Focus ST, отремонтировал его, поменял двигатель и навел тюнинг, пишет tochka.by. Тачка яркая и шустрая. А что еще молодому парню нужно?

Ну вот и приплыли

Женя катается на Ford Focus ST уже три года.

Купил авто битым на американском аукционе. До этого ездил тоже на Focus – парень фанат марки.

На фото с аукциона видно, что у Focus ST не было бампера, болтался интеркулер.

Словом, вроде бы ничего серьезного. Мало того, Женя и отчет купил. Машина 2016 года выпуска, 49 тысяч миль пробега. Было указано, что заводится.

Доставили Focus ST в Минск. Действительно завелся... и тут же начал троить. Механики выкрутили свечи – те в масле. Взяли эндоскоп – двигатель под замену.

Двигатель поменяли на двухлитровый от Ford Fusion. Идеально вошел. Правда, было 320 л.с., а стало – около 250 л.с.

Женя даже написал бывшему хозяину. В салоне нашел его визитку с электронной почтой. Узнал интересую историю.

Мексиканец Эрик гонял на этом Focus ST по прямой в Техасе. Счастливый был. А потом авто угнали и засадили в кювет. Владелец получил страховку, авто забрали на аукцион. Эрику было приятно, что тачка еще жива и катается.

Тачку на прокачку

Женя добавил своему «заряженному» хэтчбеку стиля – поставил тормозные диски и суппорта от бешеного FocusRS, сделал выхлоп, пружины покороче, чтобы клиренс поменьше.

Оригинальные диски, как у Кена Блока, обошлись в $1400. 18-дюймовые – вид имеют. Несмотря на переделки, техосмотр Focus ST проходит спокойно.

Крылья стояли оригинальные карбоновые – в потертом состоянии приехали из США. Минские рукастые парни сняли матрицы и сделали новые – из стеклопластика. Так дешевле.

Посчитаем затраты. Сыграла ставка за авто – $7100. Доставка – $1650. К слову, довезли очень быстро – всего за месяц. Новый двигатель – $800. Плюс крылья, бампер, капот, тюнинг и работа.

В общем и целом на проект ушло $12 000.

Сезонный гонщик

Пару раз на трассе в Стайках Focus ST давал жару. Но Женя не гонщик. Так, любит в потоке вырваться вперед – до «сотни» за шесть секунд долетает.

Зимой не ездит – бережет машину. Соли ее сожрут. Вот глянем на двери, там совсем нет герметика – голый металл.

Focus ST еще и не очень удобный для повседневной езды. Спортивные кресла уж с очень выраженной боковой поддержкой. Даже выталкивают. Подвеска жесткая, каждый люк – боль спины.

Зато авто бюджет не тянет, потому что это Ford. Масло, фильтры и колодки – вот и все расходники. По городу сотого бензина тачка ест 12 литров на сотню километров.

Желтый заряженный хэтчбек даже среди пестрых понторезок на тусовочной Октябрьской выделяется.

«Проект для души. Мой Focus ST выглядит прикольно. Едет более-менее прикольно», – улыбается Женя.

Ford Focus ST – восстановленный, под капотом стоит неродной двигатель. Для трека хэтчбек слабоват, а для жизни не очень удобный. Но эмоции дарит. И только это важно.

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