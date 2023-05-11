Невзоров прокомментировал унижение Путина со стороны Китая 1 11.05.2023, 15:57

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Александр Невзоров

Си Цзиньпин ничего не забывает.

«Единственный союзник РФ» Китай (как это видит Путин) не поздравил Кремль с «днем победы», что вызвало у журналистов много вопросов. По мнению российского оппозиционера и публициста Александра Невзорова, лидер Китая Си Цзиньпин ничего не забывает.

«Он просто указал вассалу на его место. Вассалов ведь не поздравляют с их праздниками, к тому же мы видим, как все равно радикально меняется мир. Все срабатывает. Срабатывает клеймо международного преступника в розыске. До всех это постепенно доходит», – высказал свое мнение эксперт в интервью Юрию Бибику для YouTube-канала «Фабрика новин».

Затем Невзоров напомнил, что Япония уже принесла свою катану и готовится вручить ее НАТО. До японцев дошло, что их соседи абсолютно непредсказуемые и могут наброситься на кого угодно, отметил оппозиционер.

Также мы видим другую ситуацию: Грузия, узнав о том, что Россия в одностороннем порядке решила возобновить с ней авиационные рейсы, тотчас же закричала: «Это провокация!»

«Кстати, никто не заметил и я тоже, но говорят, что и Токаев, и Пашинян, которые были приглашены на «парад» в качестве заложников, незаметно то ли съели свои ленточки, то ли еще что-то, но на возложении венков они были уже без них, то есть мы видим, что везде у Путина либо враги, либо дикое лицемерие», – подытожил Невзоров.

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