В Витебске Nissan протаранил маршрутку и вылетел на тротуар 2 11.05.2023, 16:03

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Три человека пострадали.

Три человека получили травмы при столкновении кроссовера Nissan с маршруткой в Витебске, сообщили в пресс-службе МВД. ДТП случилось 11 мая около 13.30 на улице Кирова.

По предварительной информации, 57-летняя водитель Nissan потеряла управление автомобилем из-за разгерметизации колеса и врезалась в попутный микроавтобус Mercedes. От удара кроссовер отбросило на тротуар.

В результате ДТП травмы получили три пассажира маршрутки. Их доставили в больницу для обследования.

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