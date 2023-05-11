В Витебске Nissan протаранил маршрутку и вылетел на тротуар

В Витебске Nissan протаранил маршрутку и вылетел на тротуар2
- 11.05.2023, 16:03
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Три человека пострадали.
Три человека получили травмы при столкновении кроссовера Nissan с маршруткой в Витебске, сообщили в пресс-службе МВД. ДТП случилось 11 мая около 13.30 на улице Кирова.
По предварительной информации, 57-летняя водитель Nissan потеряла управление автомобилем из-за разгерметизации колеса и врезалась в попутный микроавтобус Mercedes. От удара кроссовер отбросило на тротуар.
В результате ДТП травмы получили три пассажира маршрутки. Их доставили в больницу для обследования.