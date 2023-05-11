В чем разница между «элитным» и дешевым кетчупом 2 11.05.2023, 16:30

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Белорусские журналисты провели интересное расследование.

Если вы уже определились, какой шашлык брать, то теперь нужно решить, во что его макать. Кетчуп все может сделать едой, осталось лишь понять, есть ли смысл тратить на него много. В рамках программы удовлетворения любопытства продолжаем пробовать дорогие и дешевые продукты, пишет корреспондент onliner.by Кристина Сухаревич.

В большинстве супермаркетов вы найдете кетчупы «Томатный», «Нежный», «Шашлычный гриль», «Чесночный», «Острый». Цена за килограмм — в районе 8—12 рублей, то есть примерно 4—6 рублей за фольгированный пакет дой-пак весом 500 граммов. Есть те, которые продаются значительно дороже или дешевле.

Вашему вниманию кетчуп за 1 рубль (180-граммовый пакет) и за 20 рублей (250-миллилитровая бутылка). Это самый дешевый и самый дорогой варианты, которые нам удалось найти в офлайн-магазинах.

При покупке дешевого соуса в магазине нам дали бесплатный прозрачный фасовочный пакет. Кассир сказала: «Берите хоть весь рулон». А дорогой нам положили в бесплатный подарочный пакет из бумаги.

Объем дешевого указан в граммах, дорогого — в миллилитрах. Сравнивать граммы с миллилитрами — это все равно что сопоставлять красное и горячее. Однако мы укажем, что 1 килограмм максимально бюджетного кетчупа обойдется вам в 5,56 рубля, 1 литр «люксового» — в 79,96. Разница — почти 15-кратная.

Дешевое

Всего за 1 рубль вы можете купить «Zakrama Мой шашлычный» от Минского маргаринового завода. Он есть далеко не в каждом магазине, нужно еще поискать. Мы нашли его в «Алми» в районе студенческой деревни. На ценнике хвастливая надпись «Я всех дешевле!». Студенты брали его только так.

«Мой шашлычный» упакован в обычный полиэтиленовый пакет, как от сметаны. На пакетике — фото сочных помидоров и шашлыка. Производитель не стесняется и открыто пишет большими буквами, словно хвастается: «Вторая категория».

Состав самый обычный, в его основе вода, сахар, томатная паста и крахмал. Приправы натуральные: соленый лук, чеснок, паприка, пряности.

Хранить его не очень удобно: «носик» остается открытым, не закрывается. Зато соус удобно выдавливать до последней капли: когда он «приклеивается» ко дну бутылки, доставать его оттуда совсем не просто.

На упаковке уточнение: «Массовая доля растворимых сухих веществ — не менее 14%».

Дорогое

Это томатный кетчуп Belberry для блюд, приготовленных на гриле, то есть тоже для шашлыка. Его мы нашли в сети бутиков кондитерских изделий Plein de Grâce в Минске. Кстати, у нас он стоит даже дешевле, чем за границей (видимо, в Минске его цена переводилась из евро в рубли, когда курс евро был пониже).

Эта баночка невысокая (напомним, объем у нее, как у 250-миллилитрового стакана). Может сложиться впечатление, что продукт дорогой именно из-за того, что упакован в «дорогое» стекло. Но примерно в такие же бутылочки наливают детские соки, которые продаются по 2,5 рубля.

У этого кетчупа есть своя страница в интернете. Делается он в Бельгии вручную. Выпускается в разных видах: BBQ (как у нас), а также с перцем халапеньо и с красным болгарским перцем. Производитель пишет: «Мы превратили повседневный фаворит в по-настоящему изысканную приправу к столу».

В основе состава — помидоры, сахар, уксус. Кстати, вы знали, чем кетчуп отличается от томатной пасты? В томатной пасте нет сахара и уксуса. Продолжим про Belberry: в составе имеются соевый соус (как заменитель соли?) и анчоусы, а также экстракт тамаринда — он должен давать какой-то особый изысканный привкус.

Указано, что Belberry BBQ Tomato Cetchup на 45% состоит из помидоров. Среди ингредиентов не упоминается вода.

Что по вкусу?

Давайте детальнее посмотрим на состав.

Что сказали наши дегустаторы, не зная, где дорогой соус, а где дешевый?

Отзывы про «Мой шашлычный»:

«Пахнет специями».

«С закрытыми глазами я бы и не определила, что это именно кетчуп, а не другой соус».

«Он густой. Это из-за крахмала?»

«Кроме помидоров, тут всего намешано. Здесь какие-то семечки?» (Семечки в составе не указаны. — Прим. Onlíner.)

«Чувствую много крахмала».

«Он острый. По ощущениям он более дорогой, хотя я не любитель такого острого, для меня многовато специй».

«Думаю, он дорогой, хотя я его бы не выбрала. Второй вариант мне нравится больше, потому что во втором ощущается уксус».

«Как будто не совсем помидорный. Однозначно, он дешевый из пакета».

Отзывы про Belberry BBQ Tomato Cetchup:

«Пахнет свежими помидорами, которые только что раздавили».

«Запах сладкой томатной пасты».

«Пахнет вялеными томатами. Больше похож не на кетчуп, а на пряный соус. Прикольный по вкусу, приятный. Они оба пряные, но в этом более насыщенный вкус помидора. Либо в нем много глутамата натрия». (Глутамата натрия в составе нет. — Прим. Onlíner.)

«Он как будто больше растекается».

«В привкусе ощущаю какую-то копченую добавку. Как будто добавили жидкий дым, мне не нравится». (В составе есть «ароматизатор дыма». — Прим. Onlíner.)

«Мягкий вкус».

«Такое ощущение, что это перетертые помидоры».

«Люблю, когда у кетчупа гладкая структура и почти нет специй, как здесь».

«Этот кетчуп — топ».

Вот что сказал человек, узнав, где какой кетчуп: «Он дороже в несколько раз? Я бы не сказала».

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