СМИ: Путин готовит устранение Пригожина 11.05.2023, 16:46

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Евгений Пригожин

Кремлевские пропагандисты уже получили инструкции.

Российский диктатор Путин, вероятно, готов задействовать свои спецслужбы, чтобы силой заставить замолчать Евгения Пригожина после того, как босс «вагнеровцев» в своей речи жестко проехался по военно-политической верхушке РФ и задел самого кремлевского хозяина.

Об этом, в частности, свидетельствует «темник», полученный пулом кремлевских пропагандистов, где Пригожина изображают как «предателя». Такую информацию 11 мая в материале, основанном на внутренних российских источниках, озвучила британская The Daily Mail.

Главарь наемников ЧВК «Вагнер», предположительно, назвал 70-летнего президента РФ «полным м**аком» и высмеял его как «счастливого дедушку» на фоне сообщений с фронтов об отступлении российских войск и достижениях ВСУ возле города-крепости Бахмут на Донетчине.

Позже Пригожин намекнул, что его нецензурный выпад на самом деле был направлен против начальника Генерального штаба армии РФ – 67-летнего Валерия Герасимова, которого он обвиняет в нехватке боеприпасов на фронте.

Другой возможной целью был министр обороны Сергей Шойгу, которому также 67 лет, но многие считают, что удар был направлен прямо на Путина.

Независимое информационное издание Meduza сообщило со ссылкой на свои источники в Кремле, что Пригожин пересек «красную линию» в своих неоднократных нападках на путинскую верхушку и ее неспособность предоставить боевикам боеприпасы для взятия Бахмута.

«Если так будет продолжаться, официальные силы безопасности непременно положат этому конец», – заявил источник, близкий к Кремлю, сообщает Meduza.

Пока не ясно, означает ли это физическую ликвидацию – судьбу многих врагов Путина – или же арест, возможно, за государственную измену. По этой статье шеф «вагнеровцев» может быть заключен на срок до 21 года.

В материале отмечается, что московские пропагандистские агентства уже получили «предупреждение» от администрации Путина о том, что если Пригожин не перестанет критиковать министерство обороны РФ и сообщать о «неудачах на фронте», журналисты должны начать «изображать его как предателя».

Путин окончательно отвернется от Пригожина, если тот «продолжит нарушать дисциплину». Главарь боевиков пригрозил вывести войска из Бахмута, если его требования по боеприпасам не будут выполнены. И это – несмотря на то, что Пригожин, как сообщается, все еще имеет возможность «вступить в прямой диалог с президентом».

Но другие источники утверждают, что Путин больше не отвечает на звонки своего бывшего «повара».

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