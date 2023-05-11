Евросоюз призвал Грузию не принимать российские самолеты 1 11.05.2023, 16:44

Накануне РФ отменила визовый режим для граждан Грузии.

Грузия должна придерживаться санкций, введенных против РФ после полномасштабного вторжения в Украину, поэтому не может пускать самолеты страны-агрессора на свою территорию.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

— Призываем Грузию, которая стремится стать кандидатом на вступление в ЕС, выполнять европейские санкции. Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию опасные российские самолеты, поскольку санкции не позволяют предоставлять услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов, — объяснил он.

В то же время, говоря об отмене Россией визового режима для граждан Грузии, Стано отметил, что грузины должны сами решать, пользоваться ли этим, и ЕС не будет делать заявлений по этому вопросу.

Накануне Россия отменила визовый режим с Грузией и запрет прямых авиарейсов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией решение России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».