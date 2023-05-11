Как белорусам правильно и вовремя уйти в отпуск 11.05.2023, 17:01

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Рекомендации юриста.

«На работе нововведение: при составлении графика отпусков смотрят на дату трудоустройства. Например, я устроился на работу 28 мая и в 2022 году должен был отдохнуть до этой даты, но с учётом 36 отпускных дней меня отправили в отпуск 15 апреля. Уже в 2023 г. отпуск нужно было отгулять до 15 апреля, так как период сместился на месяц назад. Верно ли это?», - спросил у «АиФ» читатель.

Ваш наниматель неверно определяет, что такое рабочий год и что в него включается.

«Согласно ст. 163 Трудового кодекса (ТК) рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, — это промежуток времени, равный по продолжительности календарному году, но исчисляемый для каждого работника со дня приема на работу, - рассказала юрист Светлана Котова. - В рабочий год включаются фактически отработанное время, а также иные периоды, в том числе время, когда сотрудник не работал, но за ним сохранялись прежняя работа и зарплата. То есть время пребывания работника в отпуске включается в рабочий год».

По словам эксперта, наниматель обязан предоставлять отпуск в течение каждого рабочего года, при этом за первый год – не ранее чем через 6 месяцев работы у нанимателя, за исключением определенных законодательством или коллективным договором случаев (ч. 1 ст. 166 ТК РБ). Отпуска за второй и последующие годы предоставляются в любое время года в соответствии с очередностью. Она в свою очередь устанавливается согласно графику отпусков, утвержденному нанимателем, а также согласованному с профсоюзом, если это предусмотрено коллективным договором. Наниматель учитывает мнение работника о времени его ухода в отпуск, если это не препятствует нормальной деятельности организации и праву на отпуск других.

График отпусков составляется на год вперед не позднее 5 января или иного срока, установленного коллективным договором, соглашением либо согласованного нанимателем с профсоюзом, и доводится до сведения всех работников.

Работники, имеющие право на отпуск по своему желанию в летнее или другое удобное время:

- несовершеннолетние;

- ветераны;

- женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

- ликвидаторы, переселенцы и другие пострадавшие от аварии на ЧАЭС;

- доноры крови, которым выданы знаки «Почетный донор Республики Беларусь», «Почетный донор СССР», «Почетный донор общества Красного Креста БССР»;

- в других случаях, предусмотренных коллективным или трудовым договором.

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