СМИ позвонили вербовщикам «Вагнера», прикинувшись уголовниками 11.05.2023, 17:17

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В ЧВК разболтали все секреты.

Журналисты-расследователи «Радио Свобода» решили позвонить в вербовочный центр «ЧВК» Вагнера, прикинувшись желающими вступить в отряды наемников. Двое журналистов провели телефонный разговор под запись, при этом российские вербовщики откровенно отвечали на вопросы, не подозревая, что их разговор впоследствии будет опубликован.

Выяснилось, что «вагнеровцев» не смущает не только непогашенная судимость за сбыт наркотиков, но и татуировки со свастикой, а также нахождение в розыске за разбой. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Российские «денацификаторы» собирают фашистов, нацистов и уголовников со всей России.

Ничего не подозревающие вербовщики разболтали, что в курсе огромных потерь россиян на территории Украины. Они признаются, что шансов выжить и вернуться домой у желающих попасть в ЧВК мало. При этом после возвращения из украинского плена каждый из наемников уничтожается уже своими кувалдой - эту информацию вербовщики прямо подтверждают.

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