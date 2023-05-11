Группа украинских воинов подбила из Javelin российский танк 11.05.2023, 17:26

иллюстративное фото

И заставила оккупантов бежать.

Возле Песков Донецкой области группа украинских воинов подбила из Javelin российский танк и заставила бежать оставшийся отряд оккупантов. Сражение произошло в декабре 2022 года.

Видео на своем канале в ютубе опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Российские танки пошли в наступление у поселка Пески Донецкой области. Но группа украинских бойцов, вооруженная Javelin, подбила один танк и остальные в панике отступили», - говорится в описании видео.

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