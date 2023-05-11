Политолог: Разговор с Лукашенко может быть только ультимативный 1 11.05.2023, 17:43

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Фото: AFP

Для начала он должен освободить всех политзаключенных.

Директор программы «Восточного партнерства» ЕС и России в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в интервью сайту Charter97.org прокомментировал возможность переговоров между Западом и Лукашенко:

— Считаю, что разговаривать с ним абсолютно нецелесообразно, это не имеет никакого смысла. Разговор может быть только очень простой и ультимативный — чтобы о возможности разговора с ним задумались, Лукашенко должен освободить всех политзаключенных, реабилитировать их, по возможности извиниться, возместить моральный и физический ущерб. После этого могут начинаться только какие-то первые контакты с Лукашенко, потому что таким образом он продемонстрирует хоть какую-то минимальную серьезность своих намерений. До тех пор, пока он этого не сделает, разговаривать с ним бесполезно и контрпродуктивно, потому что по большому счету нет повестки. Во внешнеполитических делах Лукашенко не субъектен, Минск сегодня полностью подчинен Москве. А во внутриполитических делах у него все-таки какая-то небольшая свобода выбора сохраняется. Но это то, что я думаю.

Не стоит забывать и сбрасывать со счетов, что на Западе существуют группы людей, которые никогда не отказывались от идеи о необходимости разговоров с Лукашенко. Они были всегда, в 2020-м году они твердили о каком-то там национальном диалоге. Они были в 2021-м году во время кризиса с мигрантами, говорили, что с Лукашенко надо как-то договариваться и идти на уступки. Такие люди есть и сейчас. Они все время ищут какие-то факторы или факты, которые говорили бы в пользу Лукашенко. Раньше они говорили: «Ну вот, он не признает Пушилина». Когда он встречается с Пушилиным, говорят, что все-таки белорусская армия не участвует в боевых действиях, что в последние несколько месяцев с территории Беларуси якобы не стреляли по Украине. Эти люди существуют, они не являются большинством, но они никуда не пропадали и отражают определенные взгляды определенных групп людей.

Сегодня это не означает, что эти люди могут свою повестку продвинуть. Сегодня никто всерьез с Лукашенко разговаривать не будет, но сам факт, что эти группировки сохранились и ведут себя достаточно активно, тоже нужно принимать во внимание.

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