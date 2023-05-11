В Беларуси начали отслеживать скорость электросамокатов 11.05.2023, 18:12

С помощью специальных датчиков.

В Минске с помощью специальных датчиков начали отслеживать скорость передвигающихся электросамокатов, сообщили в ГАИ.

Специальные лидары — лазерные приборы, фиксирующие скорость движущегося объекта, — будут следить за электросамокатами и велосипедами. В сюжете показали датчик, установленный вблизи парка Челюскинцев. Нарушения, как пояснил представитель СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», можно наблюдать онлайн в режиме реального времени.

В свою очередь в ГАИ объяснили, что в последнее время ежегодно фиксируется 40-50 ДТП с электросамокатами в год. Причем уровень происшествий остается на месте, прежде всего, благодаря созданию безопасной среды для этого вида транспорта.

Напомним, в Беларуси скорость передвижения на средствах персональной мобильности на тротуаре не должна превышать 25 километров в час. А пересечение пешеходного перехода — со скоростью пешеходов или медленнее.

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