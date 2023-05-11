Bloomberg: Украина получила арсенал для контрнаступления на 30 млрд долларов 5 11.05.2023, 18:31

3,122

Киеву нужно провести сложную общевойсковую операцию без преимущества в воздухе.

Украина перед контрнаступлением получила от союзников вооружение на сумму более 30 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg в четверг, 11 мая.

В материале сказано, что для успеха защитникам Украины нужно провести сложную общевойсковую операцию без преимущества в воздухе, на что способны немногие армии в мире. Для такой операции необходима координация пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны, чтобы максимизировать эффект «более чем 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другого оружия», полученного Украиной с декабря. В то же время украинское командование не раз призывало партнеров увеличить количество вооружений, в частности, средств ПВО и ракет большой дальности.

Как утверждает Bloomberg, незначительный успех контрнаступления может обернуться «еще одним зимним тупиком» и усилением давления на Киев ради «переговоров» с агрессором.

Агентство предполагает, что основные цели контрнаступления, вероятно, будут, на юге. Для прорыва эшелонированной обороны российских оккупантов понадобится переданное союзниками Украины оборудование для разминирования и разрушения блиндажей, а для быстрой доставки тяжелой бронетехники на позиции — сотни западных грузовиков и транспортеров.

«Также остается без ответа вопрос о том, достаточно ли у россиян войск для защиты укреплений, которые они выстроили зимой на захваченном юге Украины. Если нет, им придется угадывать, где украинцы будут атаковать, что даст Киеву возможность застать их врасплох и обойти их с фланга», — пишет Bloomberg.

По мнению авторов материала, численность войск и техники может оказаться критической, если Украине удастся прорвать линию фронта, поскольку «для прорыва любых брешей понадобятся резервы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».