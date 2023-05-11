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До +24°С ожидается в Беларуси 12 мая

  • 11.05.2023, 18:43
До +24°С ожидается в Беларуси 12 мая

Ночью обещают заморозки.

Ночные заморозки и 24 градуса тепла днем ожидаются в Беларуси 12 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, по северу в отдельных районах — плюс 8-10 градусов. Местами прогнозируются заморозки до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.

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