Зеленский: Украина победит в войне до выборов в США 11.05.2023, 19:17

Владимир Зеленский

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Украина не потеряет двухпартийную поддержку в США после того, как в следующем году там пройдут выборы. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью общественным вещателям, являющимся членами Eurovision News, в частности BBC News Україна, которое опубликовано 11 мая.

«Помните, говорили, что от выборов в Конгресс будет зависеть, какая будет поддержка Украины. Мы видим, чтобы там ни было, какие бы вызовы ни были, какие бы ни были внутренние вызовы в Америке, мы не потеряли поддержку Конгресса. Да, мы увидим – еще будут важные решения осенью. И мне кажется, что Америка поддерживает Украину и мы чувствуем двухпартийную поддержку. Мы благодарны за двухпалатную поддержку Соединенным Штатам – и президенту, и Конгрессу. Потому что, опять же, я думаю, что кроме их личной позиции, есть большая поддержка от самих людей, обычных американцев – поддержка украинцев. Это нельзя терять. И это самое важное», – сказал он.

Он отметил, что любые выборы и внутренние процессы оказывают влияние на любое государство – особенно если речь идет о выборах в США.

«Но, во-первых, я думаю, что мы не потеряем двухпартийную поддержку. Второе – это то, что выборы в Соединенных Штатах – через год. Кто знает, где мы будем. Я верю, что мы победим», – сказал Зеленский.

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