В Москве пропал 43-летний белорус с татуировкой «За ВДВ» 4 11.05.2023, 19:32

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Уже полгода мужчина не выходит на связь с родными.

Волонтеры сообщили о розыске пропавшего в ноябре 2022-го в Москве 43-летнего жителя Пинского района. Об этом проинформировали на странице во ВКонтакте поисково-спасательного отряда «Витязь».

Сообщили, что Александр Козляковский, житель деревни Любель, уехал в Москву на заработки, однако уже полгода, с ноября 2022-го, мужчина не выходит на связь с родными.

Рост пропавшего мужчины около 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, острижен налысо. Из особых примет - несколько татуировок: на правой кисти надпись «За ВДВ», татуировки на левом плече, среднем пальце правой руки, абстракция на голени левой ноги.

Если вам что-то известно о пропавшем белорус, сообщите в поисково-спасательный отряд «Витязь» (+375-29-154-59-18) или в милицию.

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