За сутки ВСУ на Бахмутском направлении ликвидировали 165 захватчиков 1 11.05.2023, 19:55

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Ранили более 200.

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении произошло 15 боестолкновений с российскими войсками, Силы обороны уничтожили 165 и ранили 216 захватчиков.

Как информирует «Укринформ», об этом в эфире телемарафона «Єдині новини» сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«За последние сутки враг совершил 390 обстрелов наших позиций на Бахмутском направлении. Произошло 15 боестолкновений, 9 авиаударов. В результате боестолкновений 165 оккупантов были уничтожены, 216 ранены, один попал в плен», - отметил спикер.

По его словам, также уничтожены 2 российских танка Т-72, боевая машина десанта, 2 бронеавтомобиля, пункт управления БпЛА и полевой склад с боеприпасами.

При этом, по оценке спикера, количество авианалетов и боестолкновений остается практически неизменным, в то же время враг теряет большое количество личного состава.

Череватый также сообщил, что на Лиманско-Купянском направлении произошло 470 обстрелов, 1 боестолкновение и 11 авианалетов. Силы обороны уничтожили 38 оккупантов, еще 65 захватчиков получили ранения. Кроме того, уничтожены 4 БМП, станция радиоэлектронной борьбы «Стриж», 4 российских полевых склада с боеприпасами.

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