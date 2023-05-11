За сутки ВСУ на Бахмутском направлении ликвидировали 165 захватчиков

За сутки ВСУ на Бахмутском направлении ликвидировали 165 захватчиков1
- 11.05.2023, 19:55
- 1,712
Ранили более 200.
За прошедшие сутки на Бахмутском направлении произошло 15 боестолкновений с российскими войсками, Силы обороны уничтожили 165 и ранили 216 захватчиков.
Как информирует «Укринформ», об этом в эфире телемарафона «Єдині новини» сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«За последние сутки враг совершил 390 обстрелов наших позиций на Бахмутском направлении. Произошло 15 боестолкновений, 9 авиаударов. В результате боестолкновений 165 оккупантов были уничтожены, 216 ранены, один попал в плен», - отметил спикер.
По его словам, также уничтожены 2 российских танка Т-72, боевая машина десанта, 2 бронеавтомобиля, пункт управления БпЛА и полевой склад с боеприпасами.
При этом, по оценке спикера, количество авианалетов и боестолкновений остается практически неизменным, в то же время враг теряет большое количество личного состава.
Череватый также сообщил, что на Лиманско-Купянском направлении произошло 470 обстрелов, 1 боестолкновение и 11 авианалетов. Силы обороны уничтожили 38 оккупантов, еще 65 захватчиков получили ранения. Кроме того, уничтожены 4 БМП, станция радиоэлектронной борьбы «Стриж», 4 российских полевых склада с боеприпасами.