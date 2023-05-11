Глеб: Не знаю, как команда, которая взяла бронзу в чемпионате Беларуси, будет участвовать в Лиге чемпионов 3 11.05.2023, 20:10

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Александр Глеб

Cолигорский «Шахтер» был лишен золотых медалей.

Экс-капитан БАТЭ и «Ислочи» Александр Глеб дал комментарий pressball.by относительно возможного участия борисовского БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что чемпион страны солигорский «Шахтер» не прошел лицензирование и был лишен золотых медалей за участие в договорных матчах.

– Мне сложно что-либо комментировать, я не читал регламент и не знаю. Надо спрашивать у федерации и тех людей, которые выносили решение, но не у меня. Сам недавно узнал в интернете последние новости… В федерации же чем-то руководствовались, когда принимали решение. По идее, если у одной команды забирают чемпионство, то его передают следующей по турнирной таблице. Кто-то должен получить золото, если рассудить по уму.

Для БАТЭ и «Ислочи» все сложилось хорошо. Правда не знаю, как команда, которая взяла бронзу в чемпионате Беларуси, будет участвовать в Лиге чемпионов. Мы можем лишь только гадать. Да и не особо важно, кто будет представлять страну в еврокубках, главное, чтобы достойно выступили. Все-таки, белорусский футбол сейчас в любом случае в упадке, не в самом хорошем положении. Хотелось бы, чтобы в этом году мы проявили себя более достойно.

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