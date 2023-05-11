Топ-5 стран, в которых будет дешево отдохнуть белорусам в 2023 году 5 11.05.2023, 20:20

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От Армении до Южной Кореи.

Компания Cotswold Outdoor провела масштабное исследование и выяснила, в каких странах в 2023 году будет дешевле всего отдохнуть самостоятельным туристам. Об этом рассказывает Ассоциация туроператоров.

Подразумевается, что туристы не будут обращаться в туристические агентства, а сами составят план максимально бюджетного отдыха — то есть заселяться будут в хостелы, отдавать предпочтение бесплатным достопримечательностям и питаться самостоятельно, покупая еду в магазинах. Таким образом, получился ТОП-5 стран для экономного путешествия: Таиланд, Армения, Азербайджан, Вьетнам и Южная Корея. Для того, чтобы провести там четверо суток, достаточно $30–90.

Перелет съедает львиную часть денег, отложенных на путешествие.

1. Ереван

В столице Армении трое суток обойдутся в $44,5. В эту сумму не входит стоимость перелета и питания. В Ереване сейчас работает 276 хостелов, можно устроиться на ночлег за $14. Общественный транспорт тут очень дешевый: $0,25 за одну поездку. По поводу еды - если не шиковать, то будет достаточно и $13 в сутки.

2. Баку

В столице Азербайджана можно снять хостел минимум за $9 в сутки, а всего их в городе 183. На питание в Баку уйдет минимум $12. Проезд в транспорте еще дешевле, чем в Ереване.

3. Бангкок

На третьем месте оказалась столица Таиланда. Исследователи уверяют, что комфортно провести здесь три дня можно за $60. В Бангкоке 992 хостела, в которых можно остановиться минимум за $17 в сутки. Столько же будет стоить в среднем и еда, то есть минимальный набор необходимых продуктов - фрукты, рис, яйца, хлеб. Одна поездка в общественном транспорте обойдется в $0,82.

4. Ханой

Чтобы провести три дня в столице Вьетнама, достаточно $36. Из них на размещение в одном из 285 хостелов города уйдет минимум $11 долларов в сутки. Минимальные траты на еду составят чуть более $20 долларов. Транспорт стоит дешево, но туристы передвигаются в основном на такси или тук-туках.

5. Сеул

На четыре дня в столице Южной Кореи потребуется чуть более $90. В одном из 578 хостелов можно разместиться минимум за $27 долларов в сутки. На еду придется тратить около $20.

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