В Беларуси запретили продавать итальянское красное вино 3 11.05.2023, 20:48

В составе вина нашли недопустимую добавку.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси итальянское вино, в котором нашли недопустимую пищевую добавку. Импортный товар попал в реестр опасной продукции.

В частности, в Беларуси запретили продавать натуральное выдержанное сухое красное виноградное вино FONTEVENTO от итальянского производителя Villa degli Olmi S.p.A.

Как установили белорусские эксперты, в составе продукта есть недопустимая пищевая добавка — консервант сорбиновая кислота в количестве 58,2 миллиграмма на килограмм.

Госстандарт установил запрет на реализацию этого итальянского вина в Беларуси, а также его ввоз и обращение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».