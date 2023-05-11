В Беларуси запретили продавать итальянское красное вино

В Беларуси запретили продавать итальянское красное вино3
- 11.05.2023, 20:48
В составе вина нашли недопустимую добавку.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси итальянское вино, в котором нашли недопустимую пищевую добавку. Импортный товар попал в реестр опасной продукции.
В частности, в Беларуси запретили продавать натуральное выдержанное сухое красное виноградное вино FONTEVENTO от итальянского производителя Villa degli Olmi S.p.A.
Как установили белорусские эксперты, в составе продукта есть недопустимая пищевая добавка — консервант сорбиновая кислота в количестве 58,2 миллиграмма на килограмм.
Госстандарт установил запрет на реализацию этого итальянского вина в Беларуси, а также его ввоз и обращение.