Верховный суд Пакистана принял решение освободить экс-премьера

Верховный суд Пакистана принял решение освободить экс-премьера2
- 11.05.2023, 20:50
Его арест вызвал массовые протесты.
11 мая Верховный суд Пакистана заслушал дело о задержании бывшего премьер-министра Имрана Хана и постановил его освободить «немедленно». Об этом сообщает местное издание The Nation.
Дело Хана рассматривала судебная коллегия во главе с главным судьей Пакистана Умаром Ата Бандиалом.
В суд обратилась защита экс-премьера, арестованного 9 мая.
Судейская коллегия решила, что задержание проводилось с нарушениями – Хан сам пришел в суд, где его и задержали.
Однако ордера на арест политика Верховный суд Пакистана не отменил и домой его не отпустил, так как правоохранители утверждают, что там не смогут обеспечить безопасность экс-премьера. Издание отмечает, что Хан должен находиться в полицейском «гостевом доме» с 10 людьми по его выбору.
В суде Хан заявил, что его били. А также что сожалеет о произошедшем в стране после его ареста.
Экс-премьера обвиняют в коррупции и коррупционных действиях, уточняет The Nation.
После ареста Хана в ряде городов Пакистана прошли массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с силовиками.
11 мая The Nation сообщил, что в результате протестов по меньшей мере восемь человек погибли и десятки получили ранения, а более 1000 протестующих были задержаны во время разгона.