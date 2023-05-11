Верховный суд Пакистана принял решение освободить экс-премьера 2 11.05.2023, 20:50

Имран Хан

Его арест вызвал массовые протесты.

11 мая Верховный суд Пакистана заслушал дело о задержании бывшего премьер-министра Имрана Хана и постановил его освободить «немедленно». Об этом сообщает местное издание The Nation.

Дело Хана рассматривала судебная коллегия во главе с главным судьей Пакистана Умаром Ата Бандиалом.

В суд обратилась защита экс-премьера, арестованного 9 мая.

Судейская коллегия решила, что задержание проводилось с нарушениями – Хан сам пришел в суд, где его и задержали.

Однако ордера на арест политика Верховный суд Пакистана не отменил и домой его не отпустил, так как правоохранители утверждают, что там не смогут обеспечить безопасность экс-премьера. Издание отмечает, что Хан должен находиться в полицейском «гостевом доме» с 10 людьми по его выбору.

В суде Хан заявил, что его били. А также что сожалеет о произошедшем в стране после его ареста.

Экс-премьера обвиняют в коррупции и коррупционных действиях, уточняет The Nation.

После ареста Хана в ряде городов Пакистана прошли массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с силовиками.

11 мая The Nation сообщил, что в результате протестов по меньшей мере восемь человек погибли и десятки получили ранения, а более 1000 протестующих были задержаны во время разгона.

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