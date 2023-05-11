Бывший пресс-секретарь Купаловского театра Николай Заяц вышел на свободу
- 11.05.2023, 21:06
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Он уехал из Беларуси.
Бывший пресс-секретарь Купаловского театра Николай Заяц вышел на свободу и уехал из Беларуси.
О своем освобождении и выезде сам Николай Заяц написал на своей странице в Instagram.
«Я не политик и никогда политикой не занимался, поэтому «брали» меня за работу в Купаловском театре и журналистику. Но вряд ли бы я делал что-то иначе, если бы знал заранее. Законы я не нарушал, поэтому совесть у меня чиста. А это важнее любых уголовных дел».
Николая Зайца задержали 13 марта. Известно, что ему сначала назначили 12 суток ареста, а после еще 14. Позже сообщалось, что Николая допрашивали по делу «о госизмене».