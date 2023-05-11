закрыть
11 мая 2023, четверг, 21:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бывший пресс-секретарь Купаловского театра Николай Заяц вышел на свободу

  • 11.05.2023, 21:06
  • 1,080
Бывший пресс-секретарь Купаловского театра Николай Заяц вышел на свободу
Николай Заяц

Он уехал из Беларуси.

Бывший пресс-секретарь Купаловского театра Николай Заяц вышел на свободу и уехал из Беларуси.

О своем освобождении и выезде сам Николай Заяц написал на своей странице в Instagram.

«Я не политик и никогда политикой не занимался, поэтому «брали» меня за работу в Купаловском театре и журналистику. Но вряд ли бы я делал что-то иначе, если бы знал заранее. Законы я не нарушал, поэтому совесть у меня чиста. А это важнее любых уголовных дел».

Николая Зайца задержали 13 марта. Известно, что ему сначала назначили 12 суток ареста, а после еще 14. Позже сообщалось, что Николая допрашивали по делу «о госизмене».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип