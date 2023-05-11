В Коми подожгли здание ФСБ 11.05.2023, 21:08

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Иллюстративное фото

Неизвестный бросил в окно здания «коктейль Молотова».

Неизвестные подожгли здание отдела управления Федеральной службы безопасности по Усинску в республике Коми, пишет Baza. По данным телеграм-канала, инцидент произошел в ночь на 11 мая.

Около 3:00 неустановленное лицо бросило в окно здания «коктейль Молотова». Бутылка попала в оконную раму, произошло возгорание. Общая площадь пожара составила 1,5 кв метра. Нападавший сбежал.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «террористический акт».

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