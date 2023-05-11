Украинский военный: Донецк уже готовится к эвакуации 11.05.2023, 21:23

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Оккупанты в панике из-за возможного контрнаступления ВСУ.

Сержант 109-й бригады ТРО Николай Стрепоченко в интервью Radio NV рассказал, что российские оккупанты уже готовятся эакуировать Донецк.

«Мне известно, что из Донецка уже есть эвакуации. Я это даже знаю. Мы с местными разговаривали, а есть родня, которая в Донецке живет. На прошлой неделе мы говорили, что уже Донецк готовится к эвакуации … Я сейчас не помню, племянница или сестра живет [того, с кем мы говорили]. И они собираются уезжать. Местные власти эвакуируют», — рассказал Стрепоченко в эфире Radio NV.

Ранее военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV заверил, что военные могут выполнить задачи по отсечению Донецка за несколько дней, если будет соответствующее политическое решение.

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