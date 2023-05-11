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На границе Донецкой области с РФ возникла многокилометровая очередь

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  • 11.05.2023, 22:14
  • 5,224
На границе Донецкой области с РФ возникла многокилометровая очередь

«Паники нет».

Россияне и коллаборанты массово выезжают из временно оккупированной части Донецкой области на территорию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Андрющенко обнародовал фото, на котором можно заметить длинную очередь из автомобилей.

«Ничего особенного. Просто сегодняшняя десятикилометровая очередь желающих сбежать из оккупированной Донецкой области», - написал он.

При этом советник мэра добавил, что такая очередь возникла на украинско-российской границе возле Новоазовска.

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