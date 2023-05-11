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Температурные рекорды фиксируются в Беларуси шесть ночей подряд

  • 11.05.2023, 22:17
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Температурные рекорды фиксируются в Беларуси шесть ночей подряд

Метеостанции фиксируют заморозки.

Температурные антирекорды фиксируются на метеостанциях Беларуси 6 ночей подряд.

Об этом свидетельствует проведенный анализ данных Белгидромета, пишет «Позирк».

В Василевичах в Гомельской области побит рекорд холода, зафиксированный 123 года назад (-1,4 против -1,1 градуса 11 мая 1900 года). В Житковичах обновлен рекорд холода, зарегистрированный в 1974 году (-1,7 против -1,1). Побит рекорд и в Бобруйске на Могилевщине — 1,4 градуса ниже нуля (-1,2 в 2017 году).

Однако абсолютный антирекорд для всей территории нашей страны пока выстоял (-4,5 градуса 11 мая 2017-го в Верхнедвинске).

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