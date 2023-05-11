Температурные рекорды фиксируются в Беларуси шесть ночей подряд
- 11.05.2023, 22:17
- 1,448
Метеостанции фиксируют заморозки.
Температурные антирекорды фиксируются на метеостанциях Беларуси 6 ночей подряд.
Об этом свидетельствует проведенный анализ данных Белгидромета, пишет «Позирк».
В Василевичах в Гомельской области побит рекорд холода, зафиксированный 123 года назад (-1,4 против -1,1 градуса 11 мая 1900 года). В Житковичах обновлен рекорд холода, зарегистрированный в 1974 году (-1,7 против -1,1). Побит рекорд и в Бобруйске на Могилевщине — 1,4 градуса ниже нуля (-1,2 в 2017 году).
Однако абсолютный антирекорд для всей территории нашей страны пока выстоял (-4,5 градуса 11 мая 2017-го в Верхнедвинске).