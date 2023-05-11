В семи районах Беларуси не будут работать радио и телевидение

В семи районах Беларуси не будут работать радио и телевидение2
- 11.05.2023, 22:42
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12 мая белорусы смогут отдохнуть от лукашенковской пропаганды.
Профилактические работы в сети ТВ и радио в Минской и Могилевской областях пройдут 12 мая, предупредили в Белтелекоме. Поэтому полдня не будет слышно и не видно теле- и радиопередач.
С 9:15 до 15:00 12 мая на территории Белыничского, Могилевского, Кличевского, Кировского, Быховского, Круглянского районов Могилевской области и Березинского района Минской области будет отсутствовать прием «обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ Радио Могилев».
«Белтелеком» предупредил, что работы могут закончить и раньше 15:00. Там также обратили внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.