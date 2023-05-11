Кандидат в президенты Турции – россиянам: Держите руки подальше от турецкого государства 11.05.2023, 22:48

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Кемаль Киличдароглу

Кемаль Киличдароглу обвинил РФ во вмешательстве в выборы.

Кандидат на пост президента Турции и главный соперник главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Киличдароглу в Twitter обвинил россиян во вмешательстве в выборы.

Он опубликовал свое обращение на двух языках: турецком и русском.

По словам политика, россияне стоят за «монтажами, заговорами, дипфейками и записями», которые вчера якобы были разоблачены в Турции.

«Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», – говорится в сообщении.

Результаты турецкой социологической службы KONDA показали, что Киличдароглу предварительно выиграет Эрдогана более чем на 5% голосов.

Первый тур парламентских и президентских выборов в Турции пройдет 14 мая 2023 года.

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