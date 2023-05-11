Уоллес: Украина получит от Британии достаточно ракет Storm Shadow 2 11.05.2023, 23:01

2,838

Бен Уоллес

Дальность поражения авиационных ракет составляет около 250 км.

Уоллес не назвал точное количество ракет по причине оперативного характера. Однако, по его словам, их достаточно для нужд Украины.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Киев получит от Великобритании достаточное количество дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности Украины в ближайшей перспективе. Об этом он сказал, выступая в Палате общин британского парламента 11 мая.

«Я не буду называть точное количество по причинам оперативного характера. Однако это достаточное количество для того, чтобы на данном этапе удовлетворить потребности Украины в данном виде вооружений. Мы будем держать этот вопрос под контролем, чтобы гарантировать, что внесем свой вклад в ситуацию», - отметил Уоллес.

Ранее он подтвердил, что Великобритания передает Украине авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения составляет около 250 км. Уоллес не уточнил, есть ли новые вооружения на территории Украины, однако, по информации телеканала CNN и других СМИ, Киев уже получил ракеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».