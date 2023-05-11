Молдова прекратит финансирование «рупора» СНГ 3 11.05.2023, 23:17

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Речь идет о телеканале «Мир».

Парламент Молдовы в четверг денонсировал договоренности с межгосударственной телерадиокомпанией «Мир», которая функционирует в рамках Содружества независимых государств.

Об этом пишет NewsMaker.

Законодательная инициатива, которую во втором чтении проголосовали 56 депутатов, направлена на «защиту национального аудиовизуального пространства и обеспечение информационной безопасности в условиях войны России против Украины».

Работу межгосударственной телекомпании «Мир» (МГТРК «Мир») регулировало соглашение, подписанное странами-участницами Содружества независимых государств в 1993 году.

Со второго квартала 2022 года власти Молдовы перестали перечислять деньги телеканалу. А в апреле 2023-го Кишинев денонсировал соглашение с МГТРК «Мир». Теперь представительство телерадиокомпании в Молдове должны исключить из реестра как юридическое лицо.

Согласно официальным данным, с 2000 по 2022 год представительство телерадиокомпании «Мир» в Молдове получило 40,3 миллиона леев из государственного бюджета.

Молдова до сих пор остается членом СНГ, однако в апреле в стране начали процесс денонсации некоторых договоров в рамках Содружества независимых государств.

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