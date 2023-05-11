«Мы хотим знать, где Виктор!»: Европарламент принял резолюцию по ситуации с Бабарико 11.05.2023, 23:39

1,454

Также в Европарламенте прошли дебаты о политзаключенном.

Европарламент 11 мая принял резолюцию по ситуации с Виктором Бабарико. Популярный белорусский политик, который выдвигался на президентский пост в 2020 году и был задержан за два месяца до выборов, в конце апреля 2023 года попал в больницу со следами избиений.

Бабарико доставили в хирургическое отделение из ноповолоцкой колонии, где он отбывает 14-летний срок. Его команда сообщала, что врачи откачивают жидкость из легких. С 28 апреля о том, где находится политик, ничего не известно - к нему не могут попасть ни родные, ни адвокаты. Ситуацию с Виктором Бабарико накануне принятия резолюции обсудили депутаты Европарламента. О чем они говорили в своих выступлениях - в репортаже DW.

«14 лет — это одна пятая средней продолжительности жизни в РБ»

Литовский евродепутат, постоянный докладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичус напомнил коллегам, что 14-летний тюремный срок, к которому приговорен Бабарико, — это одна пятая средней продолжительности жизни мужчин в Беларуси, где сейчас насчитывается более 1500 политических заключенных.

«Режим Лукашенко не прекращает мстить своим соперникам даже после заключения в тюрьму. Политзаключенные находятся в полной изоляции. Они отрезаны от контактов с другими заключенными и от внешнего мира. Их постоянно терроризируют, издеваются над ними», - заявил депутат.

Ауштрявичус считает, что преступления режима Лукашенко должны быть расследованы международным трибуналом. «Мы должны как можно скорее расширить санкции и наказать тех, кто несет ответственность за незаконное лишение свободы и бесчеловечное обращение с политическими заключенными в Беларуси», - заявил он.

«Санкции против режима Лукашенко будут только усиливаться»

Очередным примером того, как репрессивная система злоупотребляет своими полномочиями, назвал дело Виктора Бабарико литовский евродепутат Юозас Олекас (фракция социал-демократов). Он напомнил об избиениях задержанных, отказе в доступе к медицинской помощи, преследованиях адвокатов политзаключенных. «Европейский парламент должен быть предельно ясен. Санкции против режима и всех его пособников будут только усиливаться», - считает он

Евродепутат из Германии от «зеленых» Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel) вспомнила, какими словами Виктор Бабарико начинал президентскую кампанию в 2020 году: «Мы не выбираем время, в котором живем, но мы можем выбрать свой собственный путь».

Она считает, что пример Бабарико вдохновил других присоединиться к этой политической кампании, в том числе его сына Эдуарда Бабарико (он уже почти три года находится в СИЗО, суд начнется 22 мая) и Марию Колесникову (осуждена на 11 лет). В конце своего выступления депутат вспомнила еще одну фразу Бабарико: «Я хотел бы умереть на родине, которой горжусь».

«И поскольку Беларусь пока не является страной, которой он мог бы гордиться, умереть — это не вариант», - заявила депутат.

Замглавы делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Карин Карлсбро также потребовала немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико. «Мы хотим знать, где находится Виктор, - сказала она - Мы хотим видеть, что ему обеспечен профессиональный медицинский уход и лечение».

«Страна превратилась в концлагерь»

Польский евродепутат Рышард Чарнецкий (партия «Право и справедливость») напомнил, что Польша граничит с Беларусью, и поляки прекрасно знают, насколько плоха ситуация в стране. По его мнению, в политике редко можно делить на черное и белое, но ситуация в Беларуси — именно такой случай. И именно поэтому ЕС должен быть солидарен в белорусском вопросе. «В единстве у нас больше шансов на демократию в Беларуси. Не сразу, но это произойдет», - считает он.

Его коллега Людас Мажилис от Европейской народной партии назвал происходящее в Беларуси войной Лукашенко против своего народа и заявил, что страна превратилась в концентрационный лагерь. Он, как и многие другие депутаты, выступил за то, что ЕС стоит продолжать применять санкции против Беларуси, но они должны быть на том же уровне, что и санкции против России.

В новом пакете санкций снова не упоминается Беларусь

Тем временем представитель Нидерландов Тейс Ройтен (фракция «Прогрессивный альянс социалистов и демократов») заметил, что в мае был представлен 11-й пакет санкций против России, но в нем снова не упоминается Беларусь. «К режиму путинского лакея Лукашенко, который активно участвует в депортации детей из Украины, должно быть соответствующее отношение. - заявил он с трибуны. - Свободу Виктору Бабарико! Свободу всем политическим заключенным! Жыве Беларусь!»

В заключении еврокомиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заверил, что в ЕС делают все возможное, чтобы получить информацию о состоянии Бабарико, однако белорусские власти не отвечают.

Он заявил, что ухудшение ситуации в стране приведет к дальнейшей реакции ЕС. Рейндерс напомнил, что Европейский Союз продолжает поддерживать народ Беларуси - гражданскому обществу уже предоставлено 100 миллионов евро в виде прямой финансовой поддержки.

«Европейский Союз призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных и прекращению репрессий. ЕС продолжит свои усилия по обеспечению правосудия для жертв и привлечению к ответственности виновных», - пообещал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».