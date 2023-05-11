Зеленский провел совещание с разведкой
- 11.05.2023, 23:54
Президент Украины также анонсировал важные новости оборонного сектора.
Президент Владимир Зеленский в четверг, 11 мая, провел совещание с командующими и представителями разведки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
«Сегодня, как и всегда, был в связи с командующими и разведкой. Провел несколько совещаний по нашим международным усилиям», - сказал президент.
Также Зеленский заявил, что вскоре объявит очень важные новости, как для нашей обороны, так и для наших отношений с партнерами.