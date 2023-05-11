Зеленский провел совещание с разведкой 11.05.2023, 23:54

Владимир Зеленский

Президент Украины также анонсировал важные новости оборонного сектора.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 11 мая, провел совещание с командующими и представителями разведки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

«Сегодня, как и всегда, был в связи с командующими и разведкой. Провел несколько совещаний по нашим международным усилиям», - сказал президент.

Также Зеленский заявил, что вскоре объявит очень важные новости, как для нашей обороны, так и для наших отношений с партнерами.

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