«Ник и Майк»: Лукашенко обошел Путина в гонке на лафетах на круг 12.05.2023, 7:47

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Как выглядят государственные похороны?

Иногда, чтобы понять, что происходит с человеком, достаточно посмотреть на его питомца. Вездесущий шпиц Умка очень серьезно изменился за три года, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Наглости ему изначально было не занимать, но теперь он еще и разжирел до стадии, когда его катают в коляске. Хозяин не отстает. Только у него была электротачка в Москве.

Шпиц жрет столько, сколько дадут, хозяин – столько, сколь возьмет. Разница в том, что шпица еще может стошнить от переедания, а вот его хозяина нет.

Но так или иначе обжорство и, как следствие, ожирение - до добра не доводит.

Судя по кадрам из Москвы, синепалый синегуб обошел окурка в гонке на лафетах на круг. Может, поэтому он решил добавить своего шпица в число участников соревнования.

Как выглядят государственные похороны питомца? Зоозащитники всего мира - ваш выход.

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