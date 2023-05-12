Путин дал странный «знак» российским элитам 12.05.2023, 7:58

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Сгорбленная фигура Пескова выдает растерянность Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин, решившись на проведение парада в Москве, хотел показать элитам, что он смелый и ничего не боится. В то же время по поведению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова нельзя сказать, что в Кремле все оптимистично настроены. Такое мнение в интервью «Главреду» высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

«Это был знак «элиткам», что царь отчаянный, смелый и ничего не боится. Это называется «героически гадить в чемоданчик», с выражением героизма и решимости потихоньку откладывать кирпичи в штанишки. Путин показывает своей братве (системе), что он непреклонен, героичен и его не спугнуть. Хотя по сгорбленной фигуре господина Пескова, который был замечен в Александровском саду шагающим перед Путиным, было видно, что, на самом деле, у них никакого настроения. Братва все прекрасно понимает и уже постреливает глазами в поисках виноватого», - отметил Сотник.

Также он прокомментировал недавний прилет неизвестных беспилотников по Кремлю. По словам журналиста, это не были украинские беспилотники. Вероятнее всего, это была кремлевская акция.

«А кто сказал, что это были украинские беспилотники? Украина официально заявила: «Это не наши, мы так не развлекаемся». Да и какой смысл тратить средства, усилия и время на бессмысленную пиар-акцию? Скорее всего, это была кремлевская акция. Все видели, как на купол лезли какие-то два организма. Возможно, у них при себе и была кнопочка, чтобы привести в действие беспилотник именно над куполом. Поэтому все это постановка. Уверен, если бы Украина захотела провести какую-то атаку, то она была бы гораздо значимой и болезненной, а не такой пшик», - подчеркнул Сотник.

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