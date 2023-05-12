В центре оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв
- 12.05.2023, 8:14
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По характеру он напоминал точечную ликвидацию пророссийских коллаборантов.
Во временно оккупированном российскими военными Мелитополе (Запорожская область) утром 12 мая прогремел сильный взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Он уточнил, что взрыв был сильным, и прогремел в центре города.
«Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города», - пишет мер в своем Telegram-канале.
Что стало причиной взрыва и какие последствия - в настоящее время не известно.
«Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем», - добавил Федоров.
Напомним, в начале мая во временно оккупированном Мелитополе пытались ликвидировать очередного гауляйтера - в результате подрыва взрывчатки он получил травмы и был госпитализирован.
Перед этим сообщалось, что в оккупированных Васильевке, Михайловке и Токмаке Запорожской области произошли взрывы.