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В центре оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв

  • 12.05.2023, 8:14
  • 2,954
В центре оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв

По характеру он напоминал точечную ликвидацию пророссийских коллаборантов.

Во временно оккупированном российскими военными Мелитополе (Запорожская область) утром 12 мая прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он уточнил, что взрыв был сильным, и прогремел в центре города.

«Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города», - пишет мер в своем Telegram-канале.

Что стало причиной взрыва и какие последствия - в настоящее время не известно.

«Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем», - добавил Федоров.

Напомним, в начале мая во временно оккупированном Мелитополе пытались ликвидировать очередного гауляйтера - в результате подрыва взрывчатки он получил травмы и был госпитализирован.

Перед этим сообщалось, что в оккупированных Васильевке, Михайловке и Токмаке Запорожской области произошли взрывы.

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