В центре оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв 12.05.2023, 8:14

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По характеру он напоминал точечную ликвидацию пророссийских коллаборантов.

Во временно оккупированном российскими военными Мелитополе (Запорожская область) утром 12 мая прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он уточнил, что взрыв был сильным, и прогремел в центре города.

«Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города», - пишет мер в своем Telegram-канале.

Что стало причиной взрыва и какие последствия - в настоящее время не известно.

«Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем», - добавил Федоров.

Напомним, в начале мая во временно оккупированном Мелитополе пытались ликвидировать очередного гауляйтера - в результате подрыва взрывчатки он получил травмы и был госпитализирован.

Перед этим сообщалось, что в оккупированных Васильевке, Михайловке и Токмаке Запорожской области произошли взрывы.

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