Известный российский пропагандист оказался оружейным бароном 12.05.2023, 8:35

4,734

Через него Москва закупает запчасти для украденных Boeing и Airbus.

Россиянин Семен Багдасаров, известный пропагандистскими высказываниями и антизападной риторикой, оказался оружейным бароном. Через него Москва закупает запчасти для украденных Boeing и Airbus, торгует нефтью из ОАЭ. Несмотря на это, россиянин не находится под санкциями США и ЕС.

Багдасаров является советником директора АО «НПО Высокоточные комплексы».

Об этом «24 каналу» стало известно после анализа более 16 тысяч писем из его электронной почты, сломанной хактивистами команды «Кибер Сопротивление». Подробную информацию выложили в расследовании.

Россияне полагают, что он Багдасаров является только пропагандистом и бывшим депутатом Госдумы, а также руководителем организации «Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии». На самом деле, он тот человек, через которого Москва наращивает военный потенциал.

Ответственный за оружие

В 2014 году россиянин якобы не занимал никаких официальных должностей. После его депутатства для прикрытия агентурной сети была создана некоммерческая организация «Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии».

Однако уже тогда он являлся советником генерального директора ПАО «НПО «Высокоточные комплексы». Это группа компаний, подчиняющихся госкорпорации «Ростех».

Компания разрабатывает, производит и модернизирует военную технику. Важно, что эта структура российской оборонки причастна к созданию оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», ЗРК «Панцирь С-1», противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и многих других. С помощью этого оружия русские оккупанты убивают украинцев.

Багдасаров не под санкциями

Акционерное общество попало под санкции ЕС, США, Канады, но это никак не мешало многим странам скупать у кремлевских террористов продукцию. Багдасаров, судя по его переписке, прежде всего заботился о сотрудничестве с ОАЭ.

Кстати, в российской оборонке Багдасаров до сих пор. Он продолжает создавать агентурные связи и использовать уже существующие, вмешиваться в дела других стран и распространять терроризм. Возмущает, что россиянин до сих пор не находится под санкциями США и ЕС. Багдасаров включен только в санкционные списки Украины и Латвии. Таким образом, он продолжает свою преступную деятельность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».