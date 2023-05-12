Полученные Украиной ракеты Storm Shadow способны «накрыть» дворец Лукашенко 2 12.05.2023, 8:49

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Опубликована карта.

Эксперт Defense Express Олег Катков заявил, что боевая часть у Storm Shadow вдвое мощнее ATACMS. Накануне в Британии официально объявили о передаче Киеву ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Они летят на расстояние свыше 250 км. Ничего мощнее от Запада у ВСУ пока еще не было.

В интервью ТСН главред издания Defense Express Олег Катков озвучил свое мнение, как ракеты смогут изменить ход самой войны.

С одной стороны, Киев очень долго просит США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS, однако именно британские лучше американских.

Storm Shadow - мобильная ракета с совершенной системой наведения на цель.

Более того, британская ракета может поражать не только стационарную цель, но и движущуюся. Боевая часть также намного мощнее, чем у американской. Она способна пробить грунт и армированный бетон.

Ракеты идеально подходят, чтобы уничтожить сильно защищенные военные объекты. Ракеты идеально можно использовать даже против усиленной системы вражеской ПВО.

Со слов Каткова, ракету можно запрограммировать, чтобы та обходила системы ПВО. Военные эксперты считают, что она эффективна на 97%.

Британскую ракету можно использовать против Крымского моста, однако эксперт уверен, что ВСУ будут бить именно по военным объектам в оккупированном Крыму, ведь на полуострове очень много военных авиабаз.

Кроме того, как показывает карта, ракеты Storm Shadow способны «накрыть» дворец Лукашенко.

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