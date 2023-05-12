CNN: ВСУ начали формировать поле боя для контрнаступления 12.05.2023, 8:53

Тактика указывает на начало крупной операции.

Силы обороны Украины начали «формировать» операции в преддверии ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины против российских оккупационных войск. Формирование включает в себя удары по таким целям, как склады БК, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы. Такие удары осуществляются для подготовки поля боя. Тактика является стандартной перед крупными операциями.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США и западного чиновника.

Журналисты отмечают, что когда в прошлом году украинские защитники начали контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях, этому также предшествовали, помимо ударов с применением HIMARS, и воздушные атаки, чтобы сформировать поле боя.

Западные топ-чиновники рассказали журналистам, что подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней, прежде чем начнется основная часть любого запланированного наступления ВСУ.

Между тем, операции по формированию также могут быть предназначены для того, чтобы сбить противника с толку, говорится в материале.

Собеседник издания отметил, что перед Харьковским контрнаступлением подобного «размягчения» российской обороны почти не было.

«Это было молниеносное наземное наступление. Большая часть подготовки пришлась на Херсон путем дальних атак на мосты, склады с боеприпасами и командные центры. Большинство из них были выполнены HIMARS», – заявил источник.

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