Крымский мост срочно перекрыли из-за «ракетной атаки»1
- 12.05.2023, 9:01
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Сотрудников постов ДПС и Минтранса РФ эвакуировали.
Российские оккупанты еще раз перекрывали Крымский мост из-за угрозы ракетной атаки. Однако жителям оккупированного полуострова об угрозе не сообщали.
Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на российский Telegram-канал «Astra». Как сообщается, движение через мост было перекрыто 10 мая с 17.20 до 17.50.
С поста ДПС «Тамань» были эвакуированы 10 работников, а также 90 работников стационарного радиотехнического комплекса Минтранса РФ. В 17:50 мост начал работу снова, и жителям, как и в предыдущий раз, не было сообщено о ракетной опасности.
Предварительно мост перекрывали 6 мая. Тогда местные власти заявляли населению, что движение через мост приостановлено по техническим причинам.
Как отмечала ранее пресс-секретарь ОК «Юг» Наталья Гуменюк, российские оккупанты перекрывают Крымский мост, потому что понимают, что сооружение совсем не устойчиво.