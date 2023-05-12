Крымский мост срочно перекрыли из-за «ракетной атаки» 1 12.05.2023, 9:01

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Сотрудников постов ДПС и Минтранса РФ эвакуировали.

Российские оккупанты еще раз перекрывали Крымский мост из-за угрозы ракетной атаки. Однако жителям оккупированного полуострова об угрозе не сообщали.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на российский Telegram-канал «Astra». Как сообщается, движение через мост было перекрыто 10 мая с 17.20 до 17.50.

С поста ДПС «Тамань» были эвакуированы 10 работников, а также 90 работников стационарного радиотехнического комплекса Минтранса РФ. В 17:50 мост начал работу снова, и жителям, как и в предыдущий раз, не было сообщено о ракетной опасности.

Предварительно мост перекрывали 6 мая. Тогда местные власти заявляли населению, что движение через мост приостановлено по техническим причинам.

Как отмечала ранее пресс-секретарь ОК «Юг» Наталья Гуменюк, российские оккупанты перекрывают Крымский мост, потому что понимают, что сооружение совсем не устойчиво.

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