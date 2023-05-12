Что будет в Беларуси, если умрет Лукашенко 12.05.2023, 9:35

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Политики, которые находятся в заключении, имеют высокие шансы на участие в изменении страны.

9 мая 2023 года диктатор Александр Лукашенко принял участие в параде в Москве по случаю Дня Победы, где было заметно его плохое самочувствие. В этот же день Лукашенко впервые не выступил с речью на торжествах в Минске - его заменил министр обороны. Это послужило причиной разговоров о возможной болезни Лукашенко, сообщает «Немецкая волна».

Что произойдет, если он скоропостижно скончается?

Что говорит закон?

Согласно белорусскому законодательству, в случае смерти Лукашенко есть два сценария того, что будет происходить дальше. Если Лукашенко умер по естественным причинам, то до новых выборов его обязанности будет исполнять спикер верхней палаты парламента. Сейчас эту должность занимает Наталья Кочанова.

Кстати, в Конституции 1994 года было прописано, что исполняющим обязанности президента должен быть глава нижней палаты парламента, в Конституции 1996 года - премьер-министр, последние изменения внесли в 2022-м на фоне самого острого политического кризиса.

Если Лукашенко умирает насильственной смертью, то в стране немедленно объявляется чрезвычайное или военное положение. Эта норма появилась в Конституции только в прошлом году. Во время ЧП будет ограничено передвижение граждан, на улицах станет больше силовиков, митинги и забастовки окажутся под запретом. Если введут военное положение, будет установлен комендатский час, военнообязаные не смогут никуда выехать. Власть временно переходит к Совету безопасности. Это изменение тоже появилось в прошлом году. И в этом случае Александра Лукашенко заменит Наталья Кочанова. Все чиновники обязаны исполнять решения Совбеза, в том числе его госсекретарь. Эту должность сейчас занимает Александр Вольфович, он родился в России, что запрещает ему баллотироваться в президенты.

Сроков для новых выборов, в случае второго сценария нет, во время ЧП и ВП не может проводиться голосование.

Готовит ли Лукашенко преемника?

Старший научный сотрудник Центра новых идей Павел Мацукевич считает, что у Лукашенко сложился план на случай его кончины, однако не стоит рассматривать Кочанову как преемника, хотя ей и оказано чрезвычайное доверие.

«Кочанова должна обеспечить передачу власти следующему политику, которого объявят победителем на «выборах», - считает Мацукевич.

При этом эксперт отмечает, что Россия может определить другого преемника - например, премьер-министра. Романа Головченко называют «человеком Виктора Лукашенко». Он хорошо зарекомендовал себя в Москве, до этого возглавлял военно-промышленный комитет, поэтому не чужой для силовиков человек, также имеет связи на Востоке - был послом в ОАЭ.

Может ли стать преемником выходец из силового блока? Координатор экспертной сети «Наше мнение» Вадим Можейко слабо оценивает их шансы. «У белорусских силовиков есть физическая власть, но сами чиновники не захотят такого правителя, потому что боятся репрессий, - говорит собеседник. - Смерть Сталина - хорошая иллюстрация, как в таких случаях номенклатура объединяется против чекистов».

Кроме того, отмечает Можейко, среди белорусских силовиков нет единства - на этом всегда была выстроена политика Лукашенко, который панически боится заговоров.

Директор программы «Восточного партнерства» ЕС и России в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в интервью Charter97.org отметил, что внутри режима Лукашенко нет группировок, претендующих на власть.

«Поскольку внутри Беларуси после тридцатилетнего правления Лукашенко явных политических группировок, претендующих на власть, не существует, они не структурированы, борьба за наследие Лукашенко будет происходить не внутри Минска, не между региональными белорусскими группировками, она будет проходить по линии Москва — Беларусь», - считает Аркадий Мошес.

Использует ли шанс оппозиция?

«Идеального плана быть не может, это все же будет беспрецендентый случай для Беларуси, - считает координатор экспертной сети «Наше мнение» Вадим Можейко. - Самое важное - вовремя почувствовать момент. Если слишком рано вернуться в Беларусь, можно оказаться в тюрьме. Если слишком поздно, все уже будет решено».

При этом эксперт отмечает, что даже те политики, которые находятся в заключении и не могут сейчас разрабатывать планы, имеют высокие шансы на участие в изменении страны. «Они пользуются большим уважением в глазах противников Лукашенко, так что вполне могут оказаться подходящими фигурами на пост главы государства», - считает собеседник.

При этом эксперт отмечает, что Россия может определить другого преемника - например, премьер-министра. Романа Головченко называют «человеком Виктора Лукашенко». Он хорошо зарекомендовал себя в Москве, до этого возглавлял военно-промышленный комитет, поэтому не чужой для силовиков человек, также имеет связи на Востоке - был послом в ОАЭ.

Может ли стать преемником выходец из силового блока? Координатор экспертной сети «Наше мнение» Вадим Можейко слабо оценивает их шансы. «У белорусских силовиков есть физическая власть, но сами чиновники не захотят такого правителя, потому что боятся репрессий, - говорит собеседник. - Смерть Сталина - хорошая иллюстрация, как в таких случаях номенклатура объединяется против чекистов».

Кроме того, отмечает Можейко, среди белорусских силовиков нет единства - на этом всегда была выстроена политика Лукашенко, который панически боится заговоров.

Директор программы «Восточного партнерства» ЕС и России в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в интервью Charter97.org отметил, что (внутри режима Лукашенко нет группировок, претендующих на власть https://charter97.org/ru/news/2023/5/11/547612/).

«Поскольку внутри Беларуси после тридцатилетнего правления Лукашенко явных политических группировок, претендующих на власть, не существует, они не структурированы, борьба за наследие Лукашенко будет происходить не внутри Минска, не между региональными белорусскими группировками, она будет проходить по линии Москва — Беларусь», - считает Аркадий Мошес.

Использует ли шанс оппозиция?

«Идеального плана быть не может, это все же будет беспрецендентый случай для Беларуси, - считает координатор экспертной сети «Наше мнение» Вадим Можейко. - Самое важное - вовремя почувствовать момент. Если слишком рано вернуться в Беларусь, можно оказаться в тюрьме. Если слишком поздно, все уже будет решено».

При этом эксперт отмечает, что даже те политики, которые находятся в заключении и не могут сейчас разрабатывать планы, имеют высокие шансы на участие в изменении страны. «Они пользуются большим уважением в глазах противников Лукашенко, так что вполне могут оказаться подходящими фигурами на пост главы государства», - считает собеседник.

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