Как отмыть окна до идеального блеска: понадобятся три ингредиента 3 12.05.2023, 9:39

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Популярные в продаже химические средства часто оставляют разводы.

Весна – идеальное время, чтобы отмыть окна до идеального блеска. Однако некоторые популярные средства часто оставляют разводы.

Есть один очень эффективный способ очистить стекло так, чтобы оно сияло. Какие три ингредиента для этого понадобятся рассказывает obozrevatel.com.

Приготовить действенный раствор очень просто. Это действительно эффективный и простой лайфхак.

Необходимые ингредиенты:

белый уксус

средство для мытья посуды

вода

В небольшую емкость налейте горячую воду, но осторожно: вода не должна быть кипятком. Добавьте уксус и жидкость для мытья посуды в пропорции 1:1. После этого протрите загрязненные окна.

Раствор не будет оставлять разводы благодаря кислотности уксуса. А моющее средство быстро очистит от загрязнений.

Стоит отметить, есть еще один очень полезный и действенный лайфхак для мытья окон. Снова понадобится уксус. Очищаем стекло от пыли, протерев его бумажным полотенцем. Затем делаем раствор, смешивая воду и белый уксус в пропорции 2:1. Наливаем средство в пульверизатор и опрыскиваем стекло. Под действием кислот, содержащихся в составе уксуса, загрязнения и масляные пятна быстро расщеплятся. Протереть стекло можно либо смятой газетой, либо салфеткой из микрофибры.

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