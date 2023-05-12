«Остаток долга так и не вернули» 1 12.05.2023, 9:46

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Белорусы рассказали, как продавали авто родственникам или друзьям.

Продажа авто – тот еще «увлекательный» квест, способный сжечь не одну тысячу нервных клеток. Тем более, бытует мнение, что хорошие машины в первую очередь продаются «своим» и до рынка не доезжают. О том, какого это – иметь дело со знакомыми и родственниками – в рассказе для abw.by от участников событий, имеющих подобный реальный опыт.

«Хорошие автомобили часто продаются своим»

Дмитрий: «Покупал автомобиль у родственника примерно четыре года назад. До сих пор на нем езжу и ни о чем не жалею. Родственник из Москвы, автомобиль мы даже не переоформляли. Удобно: никакой головной боли с техосмотром и пошлинами. Цена на момент покупки была чуть ниже средней по рынку. На какую-то особенную скидку, как родственнику, я и не надеялся. Тем более, что авто покупал отчасти в долг, который потом еще отдавал примерно полгода.

Что касается технического состояния: глаза видели, что покупаю. Авто не без мелких недостатков, но и пробег был около 100 тыс. км. За прошедшие годы было несколько вложений чуть серьезнее замены тормозных колодок – так и машина не стоит без дела. Работа связана с разъездами, поэтому авто особо не простаивает.

Родственник может иногда спросить, как там «ласточка» поживает, но на этом все общение об автомобиле и заканчивается. Думаю, каждый из нас в этой сделке получил, что хотел. Бывший владелец – быструю продажу по нормальной цене и без лишних вопросов от привередливых покупателей. Я – автомобиль с прозрачной историей от одного владельца, да еще и в беспроцентную рассрочку. И это нормально. Хорошие автомобили часто продаются своим, а на рынок попадает то, что продавать кому-то знакомому уже не очень и хочется».

«Денег за колеса я так и не увидел»

Александр: «Покупка и продажа авто – это такая штука, когда каждая из сторон хочет прозрачности сделки. Покупателю важно быть уверенным в автомобиле и знать его историю хотя бы частично, продавцу вряд ли хочется попадать в какие-то финансовые ловушки или, как это было во времена счет-справок, иметь проблемы в будущем со штрафами с камер фотофиксации. Другое дело, что люди разные: «приколов» можно ожидать и от знакомых/родственников. У меня был разный опыт.

Например, в одном случае машина продавалась родственнику. Довольно далекому, но тем не менее. Фраза во время сделки «ну мы же родственники» меня немного напрягает, поскольку получается, что покупатель как бы претендует на какое-то особое положение. В моем случае мы договорились о цене, но человек захотел выкупить еще и комплект колес, которые я планировал продавать отдельно. Колеса он забрал с обещанием отдать деньги позже, но по итогу этих денег я так и не увидел.

С другой стороны, есть и позитивная история в моей практике. Продавал машину условно знакомому человеку. Всей суммы на руках у не было, причем не хватало более половины стоимости всего авто. Договорились на словах о продаже в рассрочку. И человек исправно платил на протяжении года или двух. Было видно, что эти платежи даются ему довольно тяжело, но тем не менее. Причем долго он на автомобиле даже не проездил – продал его по окончанию «рассрочки» и, возможно, как раз с этих денег и вернул остаток долга. Я ему даже 100 долларов в конце за порядочность отдал. Он молодой, а мне хотелось подчеркнуть, как важна в жизни честность и человеческое отношение. А если бы что-то и пошло не так – что ж. Машины у меня недорогие и вписываются максимум в годовой доход. Большой трагедии из этого не будет.

Выступал я и в качестве покупателя у знакомых. Получилось так, что после покупки мне пришлось дополнительно потратиться на аккумулятор и масло для коробки передач. Хотя вроде бы все оговаривали заранее и сюрпризов не должно было быть. Больших претензий, понятное дело, нет, но осадочек остался.

Когда продаешь или покупаешь авто знакомым, так или иначе всегда есть вероятность возникновения каких-то неприятных ситуаций. Не обязательно обман, а вот какое-то недоразумение может возникнуть. Так можно себе ненароком и карму подпортить. С незнакомым человеком ты никогда больше не увидишься, а со знакомым потом еще общаться.

При этом я не могу сказать, что принципиально выбираю между продажей авто знакомым или нет людям. Все зависит от машины, с какой стороны будет спрос. Я буду одинаково честен с любым покупателем.

Если рассуждать в целом, то знакомство с покупателем/продавцом так или иначе накладывает определенный отпечаток ответственности – и это в каком-то смысле хорошо. С другой стороны, некоторым особо одаренным товарищам это не мешает творить всякие непотребства. Не зря ведь ходят поговорки о том, что с друзьями и родственниками лучше дел не иметь, а цену на что-то выставлять еще больше, чем незнакомым. Хотя в конечном итоге всё зависит лишь от порядочности человека, а не от того, кем он тебе приходится».

«Не вариант для перекупов или тех, кто хочет заработать на машине»

Вадим: «Свой Ford Focus – тот самый, со ржавым днищем, «пестованный» комментаторами – продал еще прошлым летом приятелю, который живет буквально в соседнем дворе. Тогда, что называется, нашли друг друга – я задумался о продаже, а товарищ как раз искал вторую машину в семью, что-то недорогое, но практичное. Он предложил сумму – я подумал недельку, потому что предложенные деньги были ниже того, что год назад в среднем по рынку просили за хэтчбек с мотором 1.6 и на что рассчитывал я.

Но, честно говоря, как представил, что нужно выставлять объявление, потом держать оборону от разных автохаусов, затем отвечать на глупые вопросы и встречать «мамкиных» автоподборщиков, тычущих толщиномерами куда попало и выдвигающих странные теории… Когда продавал предыдущую машину в 2019 году, насмотрелся на «спецов». Как-то не было настроения вновь ввязываться в эту муть и тратить время непонятно на что.

Короче, 400 долларов разницы того не стоили. Есть покупатель, да еще и знакомый – что тут думать? Тем более, что его все в машине устроило, а ржавое днище вообще не смутило. «Тут года два как минимум можно ездить, металл еще крепкий!» – таков был его вердикт после осмотра на подъемнике. Так что не зря я заморачивался с антикором, получается.

К тому же товарищ за машинами ухаживает, а для меня это важный момент. Не люблю, когда «бывшая» попадает абы в какие руки, а потом больно наблюдать за ее судьбой. Сейчас машиной пользуется взрослый сын приятеля, следит за ней чуть ли не лучше, чем я. Это объяснимо, поскольку для него это первая машина. Пару раз проезжал в своем бывшем Focus – в салоне чистота, по технической части все ОК. Если возникают вопросы по обслуживанию – мол, какое масло лил и т.д., списываемся-созваниваемся, тайны в этом нет.

Доволен, что автомобиль достался адекватному покупателю, пускай я и слегка потерял в деньгах. Конечно, продажа знакомому – это, наверное, не вариант для перекупов или тех, кто хочет заработать на машине. Лично у меня совесть не позволяет что-то приукрасить или «стрясти бабла побольше». Это вопрос ответственности. Потом же с этим человеком видеться, отвечать, если какой-то косяк вылезет».

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