«Начальник всегда лез в работу и знал «как лучше» 9 12.05.2023, 9:49

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Белорусы рассказали о том, как разлюбили работу мечты.

Кто-то еще с детства знает, кем хочет стать, и стремится к своей работе мечты через всевозможные преграды. Но вот незадача: часто оказывается, что реальность совсем не похожа на ту сказку, которую мы себе представляли. Такая долгожданная работа превращается в «тыкву». Нас охватывают разочарование и грусть, а избавиться от них не так уж просто. О том, почему у любимой работы появляется приставка «не» и как не убить себя зарабатывая деньги, сайт onliner.by рассказал на личных примерах белорусов.

В мой адрес звучала фраза «Ты либо играешь по нашим правилам, либо уходишь»

Олег с легкостью описывает опыт человека, который разочаровался в своей работе. От горящих глаз до увольнения в его случае прошло шесть лет. Началась смена настроения после успешной разработки проекта, когда его работу поставили на паузу. Затем Олег перешел в другое подразделение, чтобы развивать e-commerce. Однако новый проект делался лишь для видимости и затягивался из-за бюрократических проблем. Несмотря на все сложности, парень все же довел его до ума, однако столкнулся с нежеланием руководства поддерживать это направление. Возникло ощущение обмана и несправедливости, что и привело к решению уйти из компании. После подачи заявления на увольнение руководство нашло трех новых сотрудников ему на замену, а Олег был стигматизирован как «предатель».

— Во мне бушевало множество ощущений: это и обида, и злость, и желание отомстить. Но не зря говорят, что время лечит. Эмоционально я отпустил ситуацию. Она меня многому научила и дала дорогой урок. Почему дорогой? Мне эта работа стоила шести лет жизни, за которые мне множество раз приходилось наступать себе на горло, во многих вопросах биться как рыба об лед и, придя к цели, узнавать, что никакого «клада»-то и нет, тебя изначально обманывали, использовали в собственных интересах, ты всего винтик в этой машине.

Сотрудники без связей смогли пробиться чуть выше только спустя 15—20 лет выслуги. К тому моменту у них не то что пропал весь запал — испарились даже признаки интереса к работе. По сути, это сопоставимо с тем, чтобы автомобильную покрышку положить на склад на 15—20 лет, а потом установить на гоночный автомобиль и выпустить на трек — ничего хорошего из этого уже не выйдет. Страх того, что мне нужно будет для повышения зарплаты и должности проработать еще несколько лет, был очень сильным.

Наибольшее разочарование у парня вызывала невозможность повлиять на скорость реализации процесса. Он знал, что, если он будет поднимать важные вопросы, его просто выживут из фирмы. В его адрес даже звучала фраза «Ты либо играешь по нашим правилам, либо уходишь». Согласитесь: какая тут мотивация?

— Многие знакомые уже много раз предлагали попробовать подыскать новое и более интересное место работы, но я отказывался: видел возможности роста не только для себя, но и для компании. К слову, зарплата была на достойном уровне, отчасти это работало сдерживающим фактором. Перелом случился не сразу, на протяжении нескольких месяцев. Когда я понял, что первоначальные задачи выполнены, а договоренности со стороны работодателя не соблюдаются и выхода в конце туннеля не видно, больше не мог ждать. Потраченное время не стоит тех бонусов, которые я получал, они не вели меня к реализации целей и мечты.

После презентации проекта руководству и успешного завершения тестового периода Олег не получил ни благодарности, ни обещанных бонусов. Когда он поднял вопрос о дальнейшем развитии проекта и заявил о своей готовности возглавить отдел, ему сказали, что он должен продемонстрировать результаты в одиночку. Одновременно возник вопрос о премировании за выполненную работу: Олега в списке не было. Ощущение обмана, несправедливости и пренебрежения им как сотрудником усиливалось с каждым днем.

— Я не скажу, что мое уже прошлое место работы было плохим, оно вполне приличное и до определенного момента даже нравилось мне. Ключевую роль, как мне кажется, сыграло именно отношение со стороны начальства. Наша жизнь не резиновая, и если мы о чем-то договорились, то необходимо выполнять условия в обозначенные сроки, а не пытаться препятствовать задачам, а при их успешной реализации — присваивать себе все заслуги сотрудника.

Страх присутствовал на протяжении всего периода, от момента запуска проекта в рабочее состояние до сообщения о моем уходе. Но чем ближе был день икс, тем становилось легче, и многие внутренние боли стали уходить. Сейчас у меня прекрасное настроение и состояние. Ощущение такое, будто я стою на мостике и готовлюсь к неизведанному прыжку, но понимаю, что мне это необходимо.

Поменялось начальство — ушло настроение

Николаю 30, он работает в сфере общепита. Поначалу его все устраивало: график, условия и даже начальство, за которым хотелось следовать. Были и амбиции, но до них не дошло. Заведующий покинул компанию, а вместо него назначили нового — неопытного — руководителя. Изрядно пострадал коллектив: люди, на которых всегда можно было положиться, ушли, а вместо них появились новички. Стало страдать и качество продукции. Если раньше Николай испытывал гордость и рекомендовал еду компании своим друзьям, то теперь он чаще оправдывался.

— Изначально мне даже хотелось приходить на работу чаще, настолько я ее любил. Был шикарный заведующий — строгий, но с юмором и справедливый. Но, к сожалению, он ушел, и вместо него назначили другого человека, который относился ко всей сети как к своей песочнице. Прошло всего три месяца, и работа перестала приносить удовольствие. Дел не уменьшилось и не прибавилось, но вот отношение стало другим. Появились замечания от нового начальника, который всегда знал, как надо делать. А вышестоящее руководство создавало видимость, что к нашему мнению прислушиваются: проводили опросы и митинги, выслушивали идеи, но результат был нулевой, ничего не менялось.

Из-за всего этого уволилось много классных ребят. Начальника через какое-то время все же сняли, но прежние эмоции работа не вызывает и удовольствия не приносит. Она превратилась в рутину. Чувство одно — безразличие. Руководство пыталось вводить премии, но по факту мы работать по-другому не стали, нам просто накинули зарплаты. Сложно сказать, что могло бы помочь вернуть горящие глаза. Наверное, уже ничего.

Негатив на работе привел к постоянному чувству усталости. В выходные я полдня отсыпаюсь, просто ничем не хочется заниматься. Казалось бы, есть время, но сил нет. Амбиций больше никаких не осталось.

Мысли о смене работы вынашиваю давно. Почему еще не ушел? Есть небольшой страх, что не получится. Зарплата здесь относительно хорошая, средняя по столице, на жизнь ее хватает. Но даже она уже не держит. А похвала, если она на словах, для меня ничего не значит — приятно на секунду и не более. На уступки работодателю я идти перестал. Нужно выйти в выходной — это не ко мне.

Из IT в никуда

Александр описывает свой опыт работы — от прохождения бесплатных курсов по программированию и получения работы в IT-сфере до полного разочарования и поиска новых смыслов. Страдал почти два года.

— Когда я поступал в университет, точно знал, что не хочу стать программистом. Но судьба распорядилась иначе. Сверхожиданий у меня не было — просто нравилось создавать что-то с нуля, и я надеялся, что этим и буду заниматься. Алчностью не страдаю, к деньгам отношусь скорее как к приятному бонусу, хотя получал на высоком уровне. Но на себя я особо не трачу, для меня главное — интересно провести время. Пробивался в IT по классике: онлайн-курсы, офлайн-курсы, практика, собеседование.

Из-за «короны» с первого же дня работал из дома. А работать оказалось не весело: огромный энтерпрайз-проект, который уже, наверное, пережил часть своих создателей, а возможно, и меня переживет. Я работал (назовем это так) в команде из 10 человек над небольшой частью этого монстра. Еще когда в первый раз рассказывали, что это вообще за проект, было не очень интересно, а по сравнению с учебой и «ура, я написал что-то работающее и крутое» прям вообще неинтересно.

Так я и работал кое-как, что-то делая без особого энтузиазма, обучался тоже так себе. Интересно было создавать какие-то небольшие программы для себя, в том числе для автоматизации каких-то рабочих процессов. Но прямые обязанности не заходили совсем: еле высиживал митинги по часу, и понемногу ехала крыша, хотя изначально я кайфовал на них. Когда объясняли, что надо делать, слушал процентов 20, потом кое-как разбирался с кучей лишних вопросов, «косяками» и тратой времени, что тоже было максимально грустно.

Год в таком ритме — и я уже мидл. Вроде стал круче, должен выполнять более сложную работу, но морально стало совсем плохо. Поэтому работал еще меньше: буквально не мог начать делать задачу, вместо этого тратил время на все подряд, а наверстывал в выходные и ночью. Продуктивность уверенно стремилась вниз. Я был максимально недоволен собой, винил себя. Депрессия не депрессия, но точно была апатия. Тогда же я стал задумываться над тем, что нужно что-то менять, хотя бы перейти на другой проект, потому что находиться в этом угнетенном состоянии я уже не мог.

Кажется, моя главная проблема в том, что я думал, что работа будет интересной, а оказалось иначе.

Спустя почти два года я ушел из компании в никуда. Была определенная подушка, и я просто отдыхал. На этот раз хочется найти что-то интересное, а не идти в первое попавшееся место. Сейчас больше смотрю в сторону творческих профессий — например, играть на гитаре.

Как распознать выгорание на ранней стадии и спасти самого себя?

На этот вопрос отвечает Алексей Немкович, управляющий партнер консалтинговой компании Artitera, профессиональный психолог и карьерный консультант, создатель авторской методики карьерного консультирования топ-менеджеров с синдромом профессионального выгорания.

— Многие думают, что профессиональное выгорание наступает через 10 лет и исключительно на нелюбимой работе. Это большое заблуждение. Выгорание может настигнуть каждого, и это насущная проблема рынка труда, которая крайне негативно сказывается на физическом и психологическом здоровье сотрудников, а также на качестве и результатах их работы.

Признаки и симптомы выгорания

Чувство усталости и истощения, даже после отдыха. С утра человеку дико не хочется идти на работу. Понедельник превращается в восьмичасовой кошмар.

Снижение мотивации и энергии. Через пару часов от начала рабочего дня не остается сил что-либо делать. Выполнение любых задач проходит через внутреннее сопротивление.

Чувство беспомощности и отчаяния. Человек теряет мотивацию, не понимает, зачем он выполняет функциональные обязанности, и не видит никаких перспектив своего развития.

Снижение производительности и качества работы, повторяющиеся ошибки. Ментальное и эмоциональное истощение влекут за собой снижение умственных способностей.

Изменение настроения и поведения, например раздражительность, агрессивность, апатия.

Ухудшение физического здоровья, например боли в спине, головные боли, повышенное кровяное давление, проблемы со сном и пищеварением.

Психологические проблемы, например депрессия, тревожность, панические атаки.

Раздражение и устойчиво плохое настроение. Выгорание часто можно заметить по агрессивному поведению: вспышки гнева, неприязнь к сотрудникам, нежелание отвечать на любые вопросы и вступать в коммуникации.

Вредные привычки. Чтобы заглушить неприятные ощущения, человек начинает регулярно выпивать или курить, заедать стресс или впадать в прокрастинацию.

Основные факторы, которые приводят к профессиональному выгоранию

Современный человек всегда слишком занят: много обязанностей, целей, повышенная нагрузка. Тем не менее нельзя сказать, что каждый испытывает выгорание на работе. Прежде всего страдают отрасли, связанные с высоким уровнем конкуренции, негативной обратной связью от клиентов, неопределенностью и нестабильностью, такие как финансы, бизнес и предпринимательство.

Как показывает статистика, профессиональное выгорание у руководителей встречается гораздо чаще, чем у рядовых сотрудников. Это объясняется высокой нагрузкой, ответственностью, постоянным режимом многозадачности. Компания требует выполнения годовых и квартальных планов, сдачи отчетности и постоянно повышает планку. Руководители испытывают нервное напряжение, «приносят» работу домой и не могут расслабиться.

Также к группе повышенного риска относятся профессии, которые связаны с высоким уровнем стресса, эмоциональной нагрузкой и частыми конфликтами, например медики, психологи, учителя, спасатели, продавцы и все, кто вынужден вступать в частые и продолжительные коммуникации с разными социальными группами населения и решать множественные конфликты или выходить из нестандартных ситуаций.

Вот основные факторы, которые приводят к профессиональному выгоранию. Зажимайте пальцы.

Высокая нагрузка на работе, большая ответственность, работа 24/7 и нехватка времени.

Вывод карьеры на первый план, погоня за постоянным увеличением дохода, перечеркивание семейных, дружеских отношений, собственных увлечений и интересов.

Работа годами в рамках одной позиции в компании, превращенная в рутину.

Недостаточная поддержка со стороны руководства и коллег, отсутствие внятной обратной связи.

Неприятный и конфликтный рабочий коллектив.

Низкая оплата труда и отсутствие перспектив карьерного роста.

Неудовлетворительные условия работы, например шум, пыль, плохая вентиляция, неудобная мебель, мрачное или необустроенное рабочее помещение.

Необходимость постоянного интенсивного обучения и развития, которая может быть связана с дополнительной нагрузкой и стрессом.

К чему готовиться?

У каждого человека нервная система имеет свою степень выносливости, но «резиновой» она не бывает. Рано или поздно наступает предел: огромное количество внешних раздражителей, информационного шума из СМИ и отсутствие полноценного отдыха приводят к перенапряжению и перегрузке нервной системы.

Как и любая болезнь, выгорание имеет свои фазы развития. Процесс опасен тем, что развивается месяцами, из-за чего проблему сложно признать, состояние становится привычным.

На первом этапе появляется напряжение. Человек испытывает неприятные эмоции, стресс, возникший из-за выполняемой работы.

На втором этапе происходит сопротивление — сдерживание эмоций, стремление к упрощению своих обязанностей, цинизм.

Заключительный этап характеризуется спадом: полная эмоциональная и личностная отстраненность. Если не предпринимать никаких действий, развиваются психосоматические заболевания, появляются проблемы со сном и пищеварением.

Тело пытается достучаться до сознания, всячески сигнализирует: что-то пошло не так. Болезненные ощущения в одном и том же участке только на рабочем месте, головные боли, расстройство пищеварения, повышение кровяного давления и даже повышение температуры. Если что-то беспокоит каждый день именно на работе, это верный признак профессионального выгорания. Также профессиональное выгорание, если его своевременно не диагностировать и не убрать стресс-факторы, приводит к депрессии, повышенной тревожности и паническим атакам.

Что делать, чтобы не выгорать? Все, кроме работы!

Важно понимать, что жизнь — это не только работа и карьера. Помимо нее, у нас есть другие сферы, которым следует уделять внимание и время: здоровье, отдых, хобби, семья, друзья, саморазвитие. Как показывает практика, сотрудник, который умеет находить баланс между работой и личной жизнью, не подвержен негативным проявлениям синдрома профессионального выгорания. А значит, его мотивация, эффективность и результат деятельности всегда будут положительными.

Вот несколько рекомендаций.

Регулярно отдыхать и заниматься спортом. Самый простой способ привести себя в ресурсное состояние — длительные пешие прогулки или пробежки вдали от оживленных и шумных улиц.

Соблюдать режим работы и отдыха, не «приносить» работу домой. Работа склонна занимать все отводимое ей время и никогда не заканчиваться.

Находить время для хобби и увлечений — от чтения до шопинга.

Открыто общаться с коллегами и руководством, выражать свои потребности и ожидания.

Избегать конфликтов и находить конструктивные решения проблем. Проговаривать свое недовольство, не тая и избегая токсичной формы его донесения. Сложно сказать — напишите, описывая свои чувства и ощущения.

Развивать навыки управления временем и расстановки приоритетов. Используйте гибкое планирование и всегда отводите по несколько минут на переключение между задачами, проектами, людьми.

Находить поддержку и помощь, когда это необходимо. Научитесь просить о помощи, когда в ней нуждаетесь. Не ждите, что кто-то догадается о вашем состоянии и инициативно предложит помощь.

Регулярно проводить самооценку и анализировать свои достижения и проблемы, а также праздновать победы. Хвалите себя, награждайте и позволяйте себе то, что при носит вам радость.

Прощать себе ошибки: сделать выводы и двигаться дальше. Ошибка — это лучший опыт, который вы можете использовать себе во благо. Ошибайтесь, пробуйте и исправляйте свои ошибки. Разрешите себе быть неидеальным.

Искать возможности для профессионального роста и развития. Просите совета и рекомендаций о книгах, фильмах и образовательных курсах у людей, чьим мнением дорожите.

Сравнить личные и корпоративные ценности. Несоответствие приводит к внутреннему конфликту. Не разделяете ценности компании — ищите работу, которая будет соответствовать вашим представлениям о хорошем и значимом.

Проводить информационный детокс. Найдите день, чтобы отключить все гаджеты. Или выделите хотя бы несколько часов и посвятите время своей любимой музыке или книге. Уберите со смартфона хотя бы одну из социальных сетей.

Выражать эмоции, но без нанесения вреда окружающим. Побейте боксерскую грушу или поорите в лесу. Нет груши и леса — примите контрастный душ или сделайте десяток приседаний, когда злитесь.

Обратиться за помощью к профессиональному психотерапевту. Компьютеры чистят от вирусов, от мокроты в легких принимают сироп, а при профессиональном выгорании людям помогают терапия и мотивационное консультирование.

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