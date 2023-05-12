Бумеранг вернулся Владимир Пастухов

12.05.2023, 9:57

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Давно ли Киселев разглагольствовал о ядерном пепле?

Очередная пятиминутка патриотического бешенства не прошла даром. Беглый обзор «послепраздничной» новостной ленты позволяет зафиксировать новый уровень блокировки способности к критическому восприятию окружающей реальности обывательской массой.

Новый тектонический сдвиг я бы обозначил как «синдром бессмертия». Нет, дело на этот раз не в том, что народ поверил окончательно в бессмертие Путина – это бы еще ничего. В конце концов, сакрализация вождя есть часть русской исторической традиции.

Но на этот раз, похоже, обыватель поверил в собственное бессмертие, причем именно на фоне растущего потока новостей о реальных смертях на фронте.

Четко прослеживается запрос на применение ядерного оружия против Украины. То есть это уже не разговоры, не допущение, а четко оформленное требование к властям: «Доколе и когда уже?».

То есть российский обыватель совершенно уверовал в то, что ядерное оружие – это такая «штучка», которую можно применить совершенно безнаказанно, не получая «ответки» и оставаясь в полной безопасности.

Ведь у Украины бомбы нет, а у нас есть, а значит, мы можем и должны ее применить, чтобы не допустить новых жертв.

Парадокс состоит в том, что теперь с каждой новой похоронкой растет раздражение двоякого рода – само собой, против украинцев, которые по непонятным обывателю причинам убивают русских, но и против собственных властей (пока абстрактных, но скоро это будет уже обращено прямо к Путину), которые по каким-то неведомым обывателю причинам не взрывают Украину ядерным оружием и тем самым увеличивают число жертв среди россиян.

Бумеранг вернулся. Давно ли Киселев разглагольствовал о ядерном пепле? Ну так народ требует продолжения банкета и просит подать им этот пепел на десерт. Это очередной шажок в сторону глобальной катастрофы.

Объяснять разгоряченному запахом льющейся свежей крови обывателю, почему Кремль может, но не хочет применить «ЯО», чтобы враз покончить с трудностями и принести победу России на блюдечке с голубой каемочкой будет с каждым разом все труднее.

В конце концов, обыватель окончательно уверует, что это измена, а царя подменили. Потому что их настоящий царь уже давно бы взорвал ядерную бомбу к ядреной матери. Я бы в этой ситуации запасся попкорном, но лучше приобрету противогаз и костюм химической защиты.

Владимир Пастухов, t.me

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