«Ветер перемен дует от того, что мы машем руками» 1 12.05.2023, 10:00

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Украинские волонтеры записали видео в благодарность жительницам Борисова.

«Лукашенко на стороне Путина, а большинство белорусов — на стороне Украины», — в этом уверена жительница Борисова. Каждый месяц она находит возможность передать 100 евро в помощь Украине и говорит, что так делает не одна она. Девушка поделилась видео, которое украинские волонтеры записали в благодарность борисовчанам за донаты, переданные для победы Украины, пишет ex-press.live.

Борисовчанка считает, что «победа Украины над Россией поможет белорусам справиться с диктатором Лукашенко и сделает Беларусь свободной». Ее деньги идут в полк имени Кастуся Калиновского, белорусам и украинцам, которые воюют в разных подразделениях ВСУ.

Борисовчанка говорит:

— Как бы ни сажали в тюрьмы, как бы ни преследовали людей, мы не перестаем донатить. Я не одна такая, знаю, что необходимо каждый день хотя бы понемногу что-то делать. Ветер перемен дует от того, что мы машем руками.

На видео, которое записали украинские волонтеры, звучит благодарность за помощь и поддержку из Борисова. И, конечно, «Слава Украине! — Героям Слава!» и «Жыве Беларусь! — Вечна Жыве!».

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