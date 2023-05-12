«Украинские танки движутся к границе РФ»: российские пропагандисты запаниковали из-за наступления ВСУ 5 12.05.2023, 10:06

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Сообщается о прорыве фронта на нескольких участках.

Ряд российских военкоров пишет, что ВСУ предприняли контрнаступление. Сообщается о крупных перемещениях танковых колонн украинской армии и локальных успехах. Киев пока не комментирует эти сообщения.

Российский военный блогер WarGonzo пишет, что на передовой ВСУ начали контрнаступление и наносят ущерб российским войскам. По его мнению, успешная атака была под Майорском.

Другой военный блогер Kotsnews сообщает, что якобы танки ВСУ движутся из Харькова в сторону российской границы.

Тем временем бойцы ВСУ отбили у россиян некоторые сектора Бахмута. Украинские военные демонстрируют оружие, которое оставили после отхода россияне.

В свою очередь Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что это пока не контрнаступление, а попытки ВСУ расширить коридоры возле Бахмута.

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